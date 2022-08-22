https://ria.ru/20220822/trikolor-1811326362.html

Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры

Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры - РИА Новости, 22.08.2022

Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули в Мариуполе (ДНР) и Купянске (Харьковская область) гигантские российские триколоры,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:16

2022-08-22T15:16

2022-08-22T15:17

россия

молодая гвардия единой россии

мгер

мариуполь

харьковская область

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811324405_297:0:1102:453_1920x0_80_0_0_df85f7aa2dc1a5093f516f7aee3ad078.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули в Мариуполе (ДНР) и Купянске (Харьковская область) гигантские российские триколоры, сообщили в пресс-службе МГЕР."Сегодня в регионах России, на Донбассе и в освобожденных территориях мы провели мероприятия в честь Дня Государственного флага России. Участие в них приняли более 10 тысяч человек. Самые яркие акции прошли в Купянске, где волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули гигантский российский триколор размером 2400 квадратных метров", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.Он отметил, что в Мариуполе, над территорией завода "Азовсталь", на высоте 100 метров волонтеры развернули флаг России размером 200 квадратных метров."Проведение таких акций доказывает, что мирная жизнь здесь, на Донбассе и в освобожденных территориях, начинает налаживаться. Это огромная заслуга нашей страны в том числе. На сегодняшние акции вышло много обычных жителей, которые благодарили Россию за ежедневную помощь и защиту", - добавил Демидов.День Государственного флага России отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.

https://ria.ru/20220822/krasnodar-1811278680.html

https://ria.ru/20220822/flag-1811259135.html

россия

мариуполь

харьковская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, молодая гвардия единой россии, мгер, мариуполь, харьковская область, донбасс