15:16 22.08.2022 (обновлено: 15:17 22.08.2022)
Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры
Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры в честь Дня флага
МГЕР развернули российский триколор в Купянске
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули в Мариуполе (ДНР) и Купянске (Харьковская область) гигантские российские триколоры, сообщили в пресс-службе МГЕР.
"Сегодня в регионах России, на Донбассе и в освобожденных территориях мы провели мероприятия в честь Дня Государственного флага России. Участие в них приняли более 10 тысяч человек. Самые яркие акции прошли в Купянске, где волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули гигантский российский триколор размером 2400 квадратных метров", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
Он отметил, что в Мариуполе, над территорией завода "Азовсталь", на высоте 100 метров волонтеры развернули флаг России размером 200 квадратных метров.
"Проведение таких акций доказывает, что мирная жизнь здесь, на Донбассе и в освобожденных территориях, начинает налаживаться. Это огромная заслуга нашей страны в том числе. На сегодняшние акции вышло много обычных жителей, которые благодарили Россию за ежедневную помощь и защиту", - добавил Демидов.
День Государственного флага России отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.