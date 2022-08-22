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Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры - РИА Новости, 22.08.2022
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Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры
Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры - РИА Новости, 22.08.2022
Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули в Мариуполе (ДНР) и Купянске (Харьковская область) гигантские российские триколоры,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:16
2022-08-22T15:17
россия
молодая гвардия единой россии
мгер
мариуполь
харьковская область
донбасс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули в Мариуполе (ДНР) и Купянске (Харьковская область) гигантские российские триколоры, сообщили в пресс-службе МГЕР."Сегодня в регионах России, на Донбассе и в освобожденных территориях мы провели мероприятия в честь Дня Государственного флага России. Участие в них приняли более 10 тысяч человек. Самые яркие акции прошли в Купянске, где волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули гигантский российский триколор размером 2400 квадратных метров", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.Он отметил, что в Мариуполе, над территорией завода "Азовсталь", на высоте 100 метров волонтеры развернули флаг России размером 200 квадратных метров."Проведение таких акций доказывает, что мирная жизнь здесь, на Донбассе и в освобожденных территориях, начинает налаживаться. Это огромная заслуга нашей страны в том числе. На сегодняшние акции вышло много обычных жителей, которые благодарили Россию за ежедневную помощь и защиту", - добавил Демидов.День Государственного флага России отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
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россия, молодая гвардия единой россии, мгер, мариуполь, харьковская область, донбасс
Россия, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Мариуполь, Харьковская область, Донбасс
15:16 22.08.2022 (обновлено: 15:17 22.08.2022)
 
Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры

Активисты МГЕР развернули в Мариуполе и Купянске российские триколоры в честь Дня флага

© Фото : Молодая Гвардия/ВконтактеМГЕР развернули российский триколор в Купянске
МГЕР развернули российский триколор в Купянске - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Молодая Гвардия/Вконтакте
МГЕР развернули российский триколор в Купянске
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули в Мариуполе (ДНР) и Купянске (Харьковская область) гигантские российские триколоры, сообщили в пресс-службе МГЕР.
"Сегодня в регионах России, на Донбассе и в освобожденных территориях мы провели мероприятия в честь Дня Государственного флага России. Участие в них приняли более 10 тысяч человек. Самые яркие акции прошли в Купянске, где волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" развернули гигантский российский триколор размером 2400 квадратных метров", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
Церемония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани
Он отметил, что в Мариуполе, над территорией завода "Азовсталь", на высоте 100 метров волонтеры развернули флаг России размером 200 квадратных метров.
"Проведение таких акций доказывает, что мирная жизнь здесь, на Донбассе и в освобожденных территориях, начинает налаживаться. Это огромная заслуга нашей страны в том числе. На сегодняшние акции вышло много обычных жителей, которые благодарили Россию за ежедневную помощь и защиту", - добавил Демидов.
День Государственного флага России отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
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РоссияМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРМариупольХарьковская областьДонбасс
 
 
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