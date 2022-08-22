https://ria.ru/20220822/trikolor-1811228803.html

В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор

В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор - РИА Новости, 22.08.2022

В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:23

2022-08-22T11:23

2022-08-22T12:09

россия

мелитополь

запорожская область

день государственного флага россии

галина данильченко

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора, передает корреспондент РИА Новости.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой"."Для нас это очень важный день, учитывая, что мы с недавнего времени являемся частью России, и мне как жителю Мелитополя, родившегося в России - это очень важно", - прокоментировал РИА Новости лидер "Юг молодой" Даниил.Собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день Россия оказывает большую поддержку молодежи Запорожской области. "Обучают всему, в том числе грантовой политике для максимальной реализации потенциала молодежи", - сказал он.Молодые активисты провели флэшмоб с флагами России. Улицы города украшены триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.

https://ria.ru/20220821/flag-1811130945.html

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мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Празднование Дня Государственного флага России в Мелитополе Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора. 2022-08-22T11:23 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мелитополь, запорожская область, день государственного флага россии, галина данильченко