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В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор - РИА Новости, 22.08.2022
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В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор
В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор - РИА Новости, 22.08.2022
В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:23
2022-08-22T12:09
россия
мелитополь
запорожская область
день государственного флага россии
галина данильченко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора, передает корреспондент РИА Новости.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой"."Для нас это очень важный день, учитывая, что мы с недавнего времени являемся частью России, и мне как жителю Мелитополя, родившегося в России - это очень важно", - прокоментировал РИА Новости лидер "Юг молодой" Даниил.Собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день Россия оказывает большую поддержку молодежи Запорожской области. "Обучают всему, в том числе грантовой политике для максимальной реализации потенциала молодежи", - сказал он.Молодые активисты провели флэшмоб с флагами России. Улицы города украшены триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.
https://ria.ru/20220821/flag-1811130945.html
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Празднование Дня Государственного флага России в Мелитополе
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора.
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россия, мелитополь, запорожская область, день государственного флага россии, галина данильченко
Россия, Мелитополь, Запорожская область, День Государственного флага России, Галина Данильченко
11:23 22.08.2022 (обновлено: 12:09 22.08.2022)
 
В Мелитополе в честь Дня флага торжественно подняли российский триколор

В День Государственного флага России в Мелитополе торжественно подняли триколор

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора, передает корреспондент РИА Новости.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
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Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой".
"Для нас это очень важный день, учитывая, что мы с недавнего времени являемся частью России, и мне как жителю Мелитополя, родившегося в России - это очень важно", - прокоментировал РИА Новости лидер "Юг молодой" Даниил.
Собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день Россия оказывает большую поддержку молодежи Запорожской области. "Обучают всему, в том числе грантовой политике для максимальной реализации потенциала молодежи", - сказал он.
Молодые активисты провели флэшмоб с флагами России. Улицы города украшены триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.
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Вчера, 00:37
День Государственного Флага России
 
РоссияМелитопольЗапорожская областьДень Государственного флага РоссииГалина Данильченко
 
 
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