https://ria.ru/20220822/tribunal-1811231587.html

Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"*

Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"* - РИА Новости, 22.08.2022

Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"*

К первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:36

2022-08-22T11:36

2022-08-22T11:54

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Подготовка к трибуналу - к первому трибуналу, к первому этапу - идет к завершению. Следственные органы работают. Сейчас от них зависит дата мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений именно "Азова"*. Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус - они сейчас являются уже арестованными", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности. По его словам, Россия, Белоруссия и Сирия уже подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в процессе.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, белоруссия, россия, денис пушилин