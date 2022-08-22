11:36 22.08.2022 (обновлено: 11:54 22.08.2022)
Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"*
Глава ДНР Пушилин заявил о готовности к трибуналу материалов по 80 преступлениям "Азова"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Подготовка к трибуналу - к первому трибуналу, к первому этапу - идет к завершению. Следственные органы работают. Сейчас от них зависит дата мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений именно "Азова"*. Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус - они сейчас являются уже арестованными", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности. По его словам, Россия, Белоруссия и Сирия уже подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в процессе.
*Организация признана террористической и запрещена в России