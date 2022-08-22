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Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"* - РИА Новости, 22.08.2022
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Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"*
Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"* - РИА Новости, 22.08.2022
Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"*
К первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:36
2022-08-22T11:54
в мире
донецкая народная республика
белоруссия
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Подготовка к трибуналу - к первому трибуналу, к первому этапу - идет к завершению. Следственные органы работают. Сейчас от них зависит дата мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений именно "Азова"*. Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус - они сейчас являются уже арестованными", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности. По его словам, Россия, Белоруссия и Сирия уже подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в процессе.*Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, донецкая народная республика, белоруссия, россия, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Белоруссия, Россия, Денис Пушилин
11:36 22.08.2022 (обновлено: 11:54 22.08.2022)
 
Пушилин рассказал о завершении следствия по 80 эпизодам с участием "Азова"*

Глава ДНР Пушилин заявил о готовности к трибуналу материалов по 80 преступлениям "Азова"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К первому трибуналу в Мариуполе следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Подготовка к трибуналу - к первому трибуналу, к первому этапу - идет к завершению. Следственные органы работают. Сейчас от них зависит дата мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений именно "Азова"*. Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус - они сейчас являются уже арестованными", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Глава ДНР также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности. По его словам, Россия, Белоруссия и Сирия уже подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в процессе.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияРоссияДенис Пушилин
 
 
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