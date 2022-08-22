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В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита - РИА Новости, 22.08.2022
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В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита - РИА Новости, 22.08.2022
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита
Альтернативный "Шяуляй банку" механизм оплаты транзита в Калининград через Литву найден, многие компании уже им пользуются, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:17
2022-08-22T20:21
экономика
россия
литва
санкции в отношении россии
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - РИА Новости. Альтернативный "Шяуляй банку" механизм оплаты транзита в Калининград через Литву найден, многие компании уже им пользуются, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией."Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден, многие компании уже им пользуются", - сказал Лысков РИА Новости.МИД РФ ранее призвал Литву к мерам для решения искусственных проблем с калининградским транзитом в свете ситуации с "Шяуляй банком".
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экономика, россия, литва, санкции в отношении россии, калининградская область
Экономика, Россия, Литва, Санкции в отношении России, Калининградская область
20:17 22.08.2022 (обновлено: 20:21 22.08.2022)
 
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита

В администрации Калининграда нашли альтернативу "Шяуляй банку" Литвы для оплаты транзита

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПрибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - РИА Новости. Альтернативный "Шяуляй банку" механизм оплаты транзита в Калининград через Литву найден, многие компании уже им пользуются, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
"Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден, многие компании уже им пользуются", - сказал Лысков РИА Новости.
МИД РФ ранее призвал Литву к мерам для решения искусственных проблем с калининградским транзитом в свете ситуации с "Шяуляй банком".
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
16:50
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы
 
ЭкономикаРоссияЛитваСанкции в отношении РоссииКалининградская область
 
 
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