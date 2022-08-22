В России разработали поверхности камер сгорания для гелеобразных топлив
© Иллюстрация РИА Новости . lightsources.org webmasterВнутри двигателя
© Иллюстрация РИА Новости . lightsources.org webmaster
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ученые ТПУ разработали новые типы поверхностей нагрева для сжигания перспективных гелеобразных топлив. По словам авторов разработки, время задержки зажигания уменьшено на 30 процентов, а сами поверхности имеют сверхвысокую стойкость к осаждению продуктов горения, что позволит улучшить работу двигателей различных типов и камер сгорания. Результаты опубликованы в журнале Fuel.
Лазерные технологии широко применяются в промышленности при сварке, резке, маркировке, термообработке, сверлении и в повседневной жизни, например, при считывании штрих-кодов и записи дисков, рассказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, лазерные технологии позволяют получать результаты, которых нельзя достичь другими средствами.
Ученые ТПУ, объединив научные группы по изучению процессов зажигания и горения, получению композитных материалов и поверхностных явлений на модифицированных поверхностях металлов и керамики, смогли изучить и применить лазерные технологии обработки поверхностей для нужд теплоэнергетики и авиакосмической отрасли в области энергогенерирующего оборудования.
“Ранее не только в России, но и в мире лазерные технологии обработки поверхностей для решения таких научных задач не применялись и не изучались. Объединение трех научных групп позволило решить круг актуальных задач в областях материаловедения и энергетики и стало возможным при поддержке исследований Российским научным фондом”, — рассказал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Феоктистов.
Ученые разработали новые виды поверхностей нагрева из жаропрочной, жаростойкой стали и карбидокремниевой керамики, из которых конструируются элементы камер сгорания энергогенерирующего оборудования для сжигания традиционных и перспективных безметальных и металлизированных гелеобразных топлив.
© Фото : Дмитрий ФеоктистовСЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение ×2800
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СЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение ×2800
© Фото : Дмитрий Феоктистов
© Фото : Дмитрий ФеоктистовСЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение × 550
2 из 5
СЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение × 550
© Фото : Дмитрий Феоктистов
© Фото : Дмитрий ФеоктистовСЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение × 200
3 из 5
СЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение × 200
© Фото : Дмитрий Феоктистов
© Фото : Дмитрий ФеоктистовМодификация текстуры поверхностей металлов и керамики лазерным излучением
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Модификация текстуры поверхностей металлов и керамики лазерным излучением
© Фото : Дмитрий Феоктистов
© Фото : Дмитрий ФеоктистовИсследование свойств гелеобразного топлива
5 из 5
Исследование свойств гелеобразного топлива
© Фото : Дмитрий Феоктистов
1 из 5
СЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение ×2800
© Фото : Дмитрий Феоктистов
2 из 5
СЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение × 550
© Фото : Дмитрий Феоктистов
3 из 5
СЭМ-изображения текстуры поверхности металла, модифицированного лазерным излучением. Увеличение × 200
© Фото : Дмитрий Феоктистов
4 из 5
Модификация текстуры поверхностей металлов и керамики лазерным излучением
© Фото : Дмитрий Феоктистов
5 из 5
Исследование свойств гелеобразного топлива
© Фото : Дмитрий Феоктистов
По сравнению с применяемыми на практике поверхностями нагрева разработанные в ТПУ поверхности характеризуются сверхвысокой стойкостью к осаждению продуктов горения, золы и даже шлака, сообщили ученые. Кроме того, в условиях попадания на такие поверхности капель топлив значительно уменьшается, более чем на 30 процентов, время задержки зажигания и выгорания в условиях кондуктивного нагрева. Это позволит значительно улучшить характеристики двигателей различных типов — внутреннего сгорания, дизельных и реактивных, а также камер сгорания (топок) энергогенерирующего оборудования, рассказали в университете.
В дальнейшем научный коллектив намерен получить композитные материалы с керамической матрицей Cu/SiC, характеризующиеся уникальными свойствами, необходимыми для работы передовых цифровых, интеллектуальных производственных технологий, систем обработки больших объемов данных, искусственного интеллекта, систем связи 5G.
20 апреля, 03:00НаукаВ России создали топливо, не застывающее при -70 °С
Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда под руководством доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Глушкова Дмитрия Олеговича (грант № 18-13-00031-П) и доцента Инженерной школы энергетики Орловой Евгении Георгиевны (грант № 21-73-10245).
Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития ТПУ, по "Приоритету-2030", заложено три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".