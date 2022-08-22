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Издание TJournal объявило о закрытии из-за нехватки средств - РИА Новости, 22.08.2022
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Издание TJournal объявило о закрытии из-за нехватки средств
Издание TJournal объявило о закрытии из-за нехватки средств - РИА Новости, 22.08.2022
Издание TJournal объявило о закрытии из-за нехватки средств
Издание TJournal, доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине, объявило о своём закрытии... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:22
2022-08-22T14:29
технологии
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Издание TJournal, доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине, объявило о своём закрытии из-за отсутствия средств для развития и поддержки проекта."Сегодня мы с грустной новостью: к сожалению, наш проект закрывается. Причина предсказуемая: у нас закончились средства для развития и поддержки проекта... Проект закроется 10 сентября. Вся техническая инфраструктура, которая составляет основную часть расходов, будет свернута. На сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате простых HTML-страниц", - говорится в сообщении на сайте издания.Отмечается, что с начала спецоперации РФ компания "Комитет", которая владеет TJ, потеряла существенную часть рекламной выручки. С марта 2022 редакция начала "резко прожигать свои запасы"."Через несколько месяцев вынужденные сокращения коснулись всех подразделений, от редакций до разработки. Совсем недавно значительную часть авторов сократили ребята из DTF и vc.ru (проекты "Комитета" - ред.). В TJ мы резали расходы поэтапно, пытаясь сохранить часть людей и проект - в надежде на то, что ситуация через "несколько месяцев хотя бы как-то прояснится или начнет исправляться". Но этого, к сожалению, не произошло", - добавили в публикации.В марте в Роскомнадзоре сообщали РИА Новости, что издание TJ было заблокировано на основании требования Генеральной прокуратуры из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине. В частности, на данном ресурсе, отмечало ведомство, "были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины". Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины, сообщали в РКН. TJ подтверждал информацию о получении письма от Роскомнадзора, на сайте издания также сообщалось, что TJ не знает, о каких публикациях идёт речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220211/sayt-1772252454.html
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технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
14:22 22.08.2022 (обновлено: 14:29 22.08.2022)
 
Издание TJournal объявило о закрытии из-за нехватки средств

Издание TJournal объявило о закрытии с 10 сентября из-за нехватки средств

© Depositphotos / luminastock Молодые люди работают в офисе
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / luminastock
Молодые люди работают в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Издание TJournal, доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине, объявило о своём закрытии из-за отсутствия средств для развития и поддержки проекта.
"Сегодня мы с грустной новостью: к сожалению, наш проект закрывается. Причина предсказуемая: у нас закончились средства для развития и поддержки проекта... Проект закроется 10 сентября. Вся техническая инфраструктура, которая составляет основную часть расходов, будет свернута. На сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате простых HTML-страниц", - говорится в сообщении на сайте издания.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 12:28
В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru
Отмечается, что с начала спецоперации РФ компания "Комитет", которая владеет TJ, потеряла существенную часть рекламной выручки. С марта 2022 редакция начала "резко прожигать свои запасы".
"Через несколько месяцев вынужденные сокращения коснулись всех подразделений, от редакций до разработки. Совсем недавно значительную часть авторов сократили ребята из DTF и vc.ru (проекты "Комитета" - ред.). В TJ мы резали расходы поэтапно, пытаясь сохранить часть людей и проект - в надежде на то, что ситуация через "несколько месяцев хотя бы как-то прояснится или начнет исправляться". Но этого, к сожалению, не произошло", - добавили в публикации.
В марте в Роскомнадзоре сообщали РИА Новости, что издание TJ было заблокировано на основании требования Генеральной прокуратуры из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине. В частности, на данном ресурсе, отмечало ведомство, "были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины". Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины, сообщали в РКН. TJ подтверждал информацию о получении письма от Роскомнадзора, на сайте издания также сообщалось, что TJ не знает, о каких публикациях идёт речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:36
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