https://ria.ru/20220822/tinkoff-1811302263.html

В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой

В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 22.08.2022

В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой

Клиенты "Тинькофф" сейчас могут сталкиваться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:26

2022-08-22T14:26

2022-08-22T14:26

технологии

россия

банки

тинькофф. кредитные системы

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Клиенты "Тинькофф" сейчас могут сталкиваться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации."В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", - говорится во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. При этом получить доступ к личному кабинету не удается.Часть клиентов, которые все же смогли войти в приложение, сообщили о том, что не могут осуществить перевод в другой банк из-за "технических причин".

https://ria.ru/20220821/finansy-1811069451.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, банки, тинькофф. кредитные системы, происшествия