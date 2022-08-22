https://ria.ru/20220822/tinkoff-1811302263.html
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 22.08.2022
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
Клиенты "Тинькофф" сейчас могут сталкиваться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:26
2022-08-22T14:26
2022-08-22T14:26
технологии
россия
банки
тинькофф. кредитные системы
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Клиенты "Тинькофф" сейчас могут сталкиваться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации."В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", - говорится во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. При этом получить доступ к личному кабинету не удается.Часть клиентов, которые все же смогли войти в приложение, сообщили о том, что не могут осуществить перевод в другой банк из-за "технических причин".
https://ria.ru/20220821/finansy-1811069451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, банки, тинькофф. кредитные системы, происшествия
Технологии, Россия, Банки, Тинькофф. Кредитные Системы, Происшествия
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
Клиенты "Тинькофф" столкнулись со сложностями в работе мобильного приложения банка