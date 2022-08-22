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В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 22.08.2022
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В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 22.08.2022
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
Клиенты "Тинькофф" сейчас могут сталкиваться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:26
2022-08-22T14:26
технологии
россия
банки
тинькофф. кредитные системы
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Клиенты "Тинькофф" сейчас могут сталкиваться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации."В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", - говорится во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. При этом получить доступ к личному кабинету не удается.Часть клиентов, которые все же смогли войти в приложение, сообщили о том, что не могут осуществить перевод в другой банк из-за "технических причин".
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технологии, россия, банки, тинькофф. кредитные системы, происшествия
Технологии, Россия, Банки, Тинькофф. Кредитные Системы, Происшествия
14:26 22.08.2022
 
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой

Клиенты "Тинькофф" столкнулись со сложностями в работе мобильного приложения банка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис банка "Тинькофф. Кредитные Системы" в Москве
Офис банка Тинькофф. Кредитные Системы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Офис банка "Тинькофф. Кредитные Системы" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Клиенты "Тинькофф" сейчас могут сталкиваться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации.
"В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", - говорится во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. При этом получить доступ к личному кабинету не удается.
Часть клиентов, которые все же смогли войти в приложение, сообщили о том, что не могут осуществить перевод в другой банк из-за "технических причин".
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ТехнологииРоссияБанкиТинькофф. Кредитные СистемыПроисшествия
 
 
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