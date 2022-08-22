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Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики - РИА Новости, 22.08.2022
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Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики
Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики - РИА Новости, 22.08.2022
Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики
Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:41
2022-08-22T17:44
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости. Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина."Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", - говорится в сообщении.Более подробная информация о тесте, пробах и способе проведения теста можно получить в канцелярии премьер-министра, Санна Марин лично оплатила анализ из собственных доходов, уточняется в сообщении.Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.
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санна марин
Санна Марин
17:41 22.08.2022 (обновлено: 17:44 22.08.2022)
 
Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики

Тест на наркотики, который сдала финский премьер Санна Марин, оказался отрицательным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости. Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.
"Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", - говорится в сообщении.
Более подробная информация о тесте, пробах и способе проведения теста можно получить в канцелярии премьер-министра, Санна Марин лично оплатила анализ из собственных доходов, уточняется в сообщении.
Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.
Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 22:17
Маск предложил Байдену освободить осужденных за наркотики в США
 
Санна Марин
 
 
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