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Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики
Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики - РИА Новости, 22.08.2022
Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики
Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:41
2022-08-22T17:41
2022-08-22T17:44
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости. Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина."Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", - говорится в сообщении.Более подробная информация о тесте, пробах и способе проведения теста можно получить в канцелярии премьер-министра, Санна Марин лично оплатила анализ из собственных доходов, уточняется в сообщении.Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.
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санна марин
17:41 22.08.2022 (обновлено: 17:44 22.08.2022)
Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики
Тест на наркотики, который сдала финский премьер Санна Марин, оказался отрицательным
ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости.
Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает
в понедельник пресс-служба кабмина.
"Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин
19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", - говорится в сообщении.
Более подробная информация о тесте, пробах и способе проведения теста можно получить в канцелярии премьер-министра, Санна Марин лично оплатила анализ из собственных доходов, уточняется в сообщении.
Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.
Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.