https://ria.ru/20220822/test-1811376439.html

Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики

Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики - РИА Новости, 22.08.2022

Финский премьер Марин сдала отрицательный тест на наркотики

Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:41

2022-08-22T17:41

2022-08-22T17:44

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости. Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин, отрицательный, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина."Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", - говорится в сообщении.Более подробная информация о тесте, пробах и способе проведения теста можно получить в канцелярии премьер-министра, Санна Марин лично оплатила анализ из собственных доходов, уточняется в сообщении.Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.

https://ria.ru/20220805/mask-1807660803.html

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санна марин