https://ria.ru/20220822/terrorist-1811208080.html

В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии

В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии - РИА Новости, 22.08.2022

В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии

Сотрудники ФСБ задержали в России смертника "Исламского государства"*, планировавшего теракт против одного из представителей правящих кругов Индии, сообщает... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:52

2022-08-22T09:52

2022-08-22T11:47

происшествия

россия

индия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в России смертника "Исламского государства"*, планировавшего теракт против одного из представителей правящих кругов Индии, сообщает ведомство.По информации спецслужбы, один из главарей ИГ* завербовал выходца из Центрально-Азиатского региона, когда тот с апреля по июнь был в Турции. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле."В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", — добавили в ФСБ.Сам задержанный признался, что должен был отомстить "за оскорбление пророка". По его словам, в Индии его должны были встретить и передать ему нужные для совершения теракта вещи.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220817/krym-1810175474.html

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"За оскорбление пророка" – террорист-смертник о мотивах планируемого теракта в Индии В России задержан смертник "Исламского государства"* (*Террористическая организация, запрещенная на территории России), планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщает в понедельник ФСБ России. 2022-08-22T09:52 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, индия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)