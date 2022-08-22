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В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии - РИА Новости, 22.08.2022
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В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии
В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии - РИА Новости, 22.08.2022
В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии
Сотрудники ФСБ задержали в России смертника "Исламского государства"*, планировавшего теракт против одного из представителей правящих кругов Индии, сообщает... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:52
2022-08-22T11:47
происшествия
россия
индия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в России смертника "Исламского государства"*, планировавшего теракт против одного из представителей правящих кругов Индии, сообщает ведомство.По информации спецслужбы, один из главарей ИГ* завербовал выходца из Центрально-Азиатского региона, когда тот с апреля по июнь был в Турции. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле."В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", — добавили в ФСБ.Сам задержанный признался, что должен был отомстить "за оскорбление пророка". По его словам, в Индии его должны были встретить и передать ему нужные для совершения теракта вещи.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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"За оскорбление пророка" – террорист-смертник о мотивах планируемого теракта в Индии
В России задержан смертник "Исламского государства"* (*Террористическая организация, запрещенная на территории России), планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщает в понедельник ФСБ России.
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происшествия, россия, индия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Индия, Исламское государство, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:52 22.08.2022 (обновлено: 11:47 22.08.2022)
 
В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии

ФСБ задержала смертника ИГ, планировавшего теракт в Индии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в России смертника "Исламского государства"*, планировавшего теракт против одного из представителей правящих кругов Индии, сообщает ведомство.
По информации спецслужбы, один из главарей ИГ* завербовал выходца из Центрально-Азиатского региона, когда тот с апреля по июнь был в Турции. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле.
"В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", — добавили в ФСБ.
Сам задержанный признался, что должен был отомстить "за оскорбление пророка". По его словам, в Индии его должны были встретить и передать ему нужные для совершения теракта вещи.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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ПроисшествияРоссияИндияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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