https://ria.ru/20220822/terakt-1811230316.html

Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии

Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии - РИА Новости, 22.08.2022

Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии

Задержанный в России террорист-смертник признался на опубликованном ЦОС ФСБ РФ видео, что должен был отомстить в Индии "за оскорбление пророка". РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:28

2022-08-22T11:28

2022-08-22T11:48

россия

индия

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержанный в России террорист-смертник признался на опубликованном ЦОС ФСБ РФ видео, что должен был отомстить в Индии "за оскорбление пророка".Выходец из страны Центрально-Азиатского региона планировал теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщала ранее ФСБ. По данным ведомства, он с апреля по июнь, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ* в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно в Telegram и на личных встречах в Стамбуле."В 2022 году... я прилетел в Россию, откуда должен был выехать в Индию. В Индии меня должны были встретить и дать все необходимые вещи для совершения теракта по указанию "Исламского государства"* за оскорбление пророка Мухаммеда", - сказал задержанный.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220806/arest-1807741403.html

россия

индия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"За оскорбление пророка" – террорист-смертник о мотивах планируемого теракта в Индии В России задержан смертник "Исламского государства"* (*Террористическая организация, запрещенная на территории России), планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщает в понедельник ФСБ России. 2022-08-22T11:28 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство