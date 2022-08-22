https://ria.ru/20220822/terakt-1811230316.html
Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии
Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии - РИА Новости, 22.08.2022
Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии
Задержанный в России террорист-смертник признался на опубликованном ЦОС ФСБ РФ видео, что должен был отомстить в Индии "за оскорбление пророка". РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:28
2022-08-22T11:28
2022-08-22T11:48
россия
индия
турция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержанный в России террорист-смертник признался на опубликованном ЦОС ФСБ РФ видео, что должен был отомстить в Индии "за оскорбление пророка".Выходец из страны Центрально-Азиатского региона планировал теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщала ранее ФСБ. По данным ведомства, он с апреля по июнь, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ* в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно в Telegram и на личных встречах в Стамбуле."В 2022 году... я прилетел в Россию, откуда должен был выехать в Индию. В Индии меня должны были встретить и дать все необходимые вещи для совершения теракта по указанию "Исламского государства"* за оскорбление пророка Мухаммеда", - сказал задержанный.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"За оскорбление пророка" – террорист-смертник о мотивах планируемого теракта в Индии
В России задержан смертник "Исламского государства"* (*Террористическая организация, запрещенная на территории России), планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщает в понедельник ФСБ России.
2022-08-22T11:28
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство
Россия, Индия, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство
11:28 22.08.2022 (обновлено: 11:48 22.08.2022)
Задержанный ФСБ смертник рассказал о мотивах планируемого теракта в Индии
Задержанный ФСБ смертник сообщил, что теракт в Индии планировался "за оскорбление пророка"