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Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ - РИА Новости, 22.08.2022
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Оренбургская область
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Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ
Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ - РИА Новости, 22.08.2022
Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ
Оренбургский клуб настольного тенниса "Факел - Газпром" в одиннадцатый раз завоевал титул чемпиона России, сообщает пресс- служба правительства региона. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:05
2022-08-22T18:05
оренбургская область
настольный теннис
спорт
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Оренбургский клуб настольного тенниса "Факел - Газпром" в одиннадцатый раз завоевал титул чемпиона России, сообщает пресс- служба правительства региона. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер встретился с командой-чемпионом, а также президентом клуба, генеральным директором ООО "Газпром добыча Оренбург" Олегом Николаевым и главным тренером Виктором Андреевым. Паслер поздравил победителей и подчеркнул, что "Факел-Газпром" - гордость Оренбургской области. Команда достойно представляет регион на всех уровнях соревнований."Победа никогда не приходит просто так: это всегда сплав мудрости тренеров, самоотдачи спортсменов, поддержки ваших семей и болельщиков. Настольный теннис - один из ключевых видов спорта, которые мы поддерживаем в регионе. Сегодня им занимаются больше 20 тысяч оренбуржцев", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Он отметил, что в регионе планируется создать академию настольного тенниса для одаренных детей - это станет еще одним шагом в работе по развитию спорта в Оренбуржье. Губернатор также пообщался с воспитанниками спортшколы. Недавно ребята вернулись с финальных соревнований по настольному теннису в рамках XI летней спартакиады учащихся.Глава региона вручил спортсменам областные награды. Благодарности губернатора за личный вклад в развитие настольного тенниса получили главный тренер Виктор Андреев, старший тренер Владимир Ендолов и мастер спорта Евгений Регентов. Еще 13 представителей клуба получили грамоты от общества "Газпром добыча Оренбург".На встрече спортсмены рассказали о стратегии развития клуба настольного тенниса "Факел-Газпром" до 2030 года.Она включает задачи по развитию инфраструктуры, улучшению материально-технической базы, а также условий для занятий настольным теннисом.В ближайшие годы предполагается формирование и развитие сети филиалов в Оренбургском, Бузулукском, Переволоцком районах и Соль-Илецком городском округе, проведение на базе Центра настольного тенниса России летних тренировочных лагерей с привлечением высококвалифицированных тренеров и спортсменов.
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настольный теннис, спорт, денис паслер
Оренбургская область, Настольный теннис, Спорт, Денис Паслер
18:05 22.08.2022
 

Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ

© Фото : правительство Оренбургской областиУчастники Оренбургского клуба настольного тенниса "Факел - Газпром"
Участники Оренбургского клуба настольного тенниса Факел - Газпром - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : правительство Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Оренбургский клуб настольного тенниса "Факел - Газпром" в одиннадцатый раз завоевал титул чемпиона России, сообщает пресс- служба правительства региона.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер встретился с командой-чемпионом, а также президентом клуба, генеральным директором ООО "Газпром добыча Оренбург" Олегом Николаевым и главным тренером Виктором Андреевым.
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Паслер поздравил победителей и подчеркнул, что "Факел-Газпром" - гордость Оренбургской области. Команда достойно представляет регион на всех уровнях соревнований.
"Победа никогда не приходит просто так: это всегда сплав мудрости тренеров, самоотдачи спортсменов, поддержки ваших семей и болельщиков. Настольный теннис - один из ключевых видов спорта, которые мы поддерживаем в регионе. Сегодня им занимаются больше 20 тысяч оренбуржцев", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Он отметил, что в регионе планируется создать академию настольного тенниса для одаренных детей - это станет еще одним шагом в работе по развитию спорта в Оренбуржье.
Губернатор также пообщался с воспитанниками спортшколы. Недавно ребята вернулись с финальных соревнований по настольному теннису в рамках XI летней спартакиады учащихся.
Глава региона вручил спортсменам областные награды. Благодарности губернатора за личный вклад в развитие настольного тенниса получили главный тренер Виктор Андреев, старший тренер Владимир Ендолов и мастер спорта Евгений Регентов. Еще 13 представителей клуба получили грамоты от общества "Газпром добыча Оренбург".
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На встрече спортсмены рассказали о стратегии развития клуба настольного тенниса "Факел-Газпром" до 2030 года.
Она включает задачи по развитию инфраструктуры, улучшению материально-технической базы, а также условий для занятий настольным теннисом.
В ближайшие годы предполагается формирование и развитие сети филиалов в Оренбургском, Бузулукском, Переволоцком районах и Соль-Илецком городском округе, проведение на базе Центра настольного тенниса России летних тренировочных лагерей с привлечением высококвалифицированных тренеров и спортсменов.
 
Оренбургская областьНастольный теннисСпортДенис Паслер
 
 
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