https://ria.ru/20220822/tennis-1811385814.html

Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ

Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ - РИА Новости, 22.08.2022

Оренбургский клуб настольного тенниса в 11-й раз стал чемпионом РФ

Оренбургский клуб настольного тенниса "Факел - Газпром" в одиннадцатый раз завоевал титул чемпиона России, сообщает пресс- служба правительства региона. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:05

2022-08-22T18:05

2022-08-22T18:05

оренбургская область

настольный теннис

спорт

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Оренбургский клуб настольного тенниса "Факел - Газпром" в одиннадцатый раз завоевал титул чемпиона России, сообщает пресс- служба правительства региона. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер встретился с командой-чемпионом, а также президентом клуба, генеральным директором ООО "Газпром добыча Оренбург" Олегом Николаевым и главным тренером Виктором Андреевым. Паслер поздравил победителей и подчеркнул, что "Факел-Газпром" - гордость Оренбургской области. Команда достойно представляет регион на всех уровнях соревнований."Победа никогда не приходит просто так: это всегда сплав мудрости тренеров, самоотдачи спортсменов, поддержки ваших семей и болельщиков. Настольный теннис - один из ключевых видов спорта, которые мы поддерживаем в регионе. Сегодня им занимаются больше 20 тысяч оренбуржцев", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Он отметил, что в регионе планируется создать академию настольного тенниса для одаренных детей - это станет еще одним шагом в работе по развитию спорта в Оренбуржье. Губернатор также пообщался с воспитанниками спортшколы. Недавно ребята вернулись с финальных соревнований по настольному теннису в рамках XI летней спартакиады учащихся.Глава региона вручил спортсменам областные награды. Благодарности губернатора за личный вклад в развитие настольного тенниса получили главный тренер Виктор Андреев, старший тренер Владимир Ендолов и мастер спорта Евгений Регентов. Еще 13 представителей клуба получили грамоты от общества "Газпром добыча Оренбург".На встрече спортсмены рассказали о стратегии развития клуба настольного тенниса "Факел-Газпром" до 2030 года.Она включает задачи по развитию инфраструктуры, улучшению материально-технической базы, а также условий для занятий настольным теннисом.В ближайшие годы предполагается формирование и развитие сети филиалов в Оренбургском, Бузулукском, Переволоцком районах и Соль-Илецком городском округе, проведение на базе Центра настольного тенниса России летних тренировочных лагерей с привлечением высококвалифицированных тренеров и спортсменов.

https://ria.ru/20220819/orenburzhe-1810696295.html

https://ria.ru/20220816/zaymy-1810064476.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

настольный теннис, спорт, денис паслер