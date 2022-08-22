https://ria.ru/20220822/telefon-1811181449.html
Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона
Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона - РИА Новости, 22.08.2022
Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона
Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T01:16
2022-08-22T01:16
2022-08-22T01:16
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803489350_0:1:1919:1080_1920x0_80_0_0_ad7021b6de2a83fafdb672c5e7c13835.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать негативные последствия, рассказал "Прайму" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.По словам эксперта, существуют риски, связанные с сим-картой. Злоумышленники, используя существующий номер, могут восстановить пароли к мобильным приложениям. Поэтому в случае утери гаджета рекомендуется сразу заблокировать номер у оператора, советует Дворянский.Аналитик отметил, что доступ к полной истории браузера пользователя также опасен. Владелец телефона рискует потерять деньги, аккаунты в соцсетях и мобильные приложения. Для защиты персональных данных рекомендуется использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и отдаленного отключения телефона.
https://ria.ru/20220810/slabost-1808468220.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803489350_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e46fc19a1b653cd567504d9a69032b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона
Эксперт Дворянский предупредил о риске утечки персональных данных при утере смартфона
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.
Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать негативные последствия, рассказал
"Прайму" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.
По словам эксперта, существуют риски, связанные с сим-картой. Злоумышленники, используя существующий номер, могут восстановить пароли к мобильным приложениям. Поэтому в случае утери гаджета рекомендуется сразу заблокировать номер у оператора, советует Дворянский.
Аналитик отметил, что доступ к полной истории браузера пользователя также опасен. Владелец телефона рискует потерять деньги, аккаунты в соцсетях и мобильные приложения. Для защиты персональных данных рекомендуется использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и отдаленного отключения телефона.