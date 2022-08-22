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Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона - РИА Новости, 22.08.2022
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Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона
Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона - РИА Новости, 22.08.2022
Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона
Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T01:16
2022-08-22T01:16
технологии
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать негативные последствия, рассказал "Прайму" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.По словам эксперта, существуют риски, связанные с сим-картой. Злоумышленники, используя существующий номер, могут восстановить пароли к мобильным приложениям. Поэтому в случае утери гаджета рекомендуется сразу заблокировать номер у оператора, советует Дворянский.Аналитик отметил, что доступ к полной истории браузера пользователя также опасен. Владелец телефона рискует потерять деньги, аккаунты в соцсетях и мобильные приложения. Для защиты персональных данных рекомендуется использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и отдаленного отключения телефона.
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технологии
Технологии
01:16 22.08.2022
 
Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона

Эксперт Дворянский предупредил о риске утечки персональных данных при утере смартфона

© РИА Новости / Кирилл КаримовСмартфон на земле
Смартфон на земле - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Смартфон на земле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать негативные последствия, рассказал "Прайму" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.
По словам эксперта, существуют риски, связанные с сим-картой. Злоумышленники, используя существующий номер, могут восстановить пароли к мобильным приложениям. Поэтому в случае утери гаджета рекомендуется сразу заблокировать номер у оператора, советует Дворянский.
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Аналитик отметил, что доступ к полной истории браузера пользователя также опасен. Владелец телефона рискует потерять деньги, аккаунты в соцсетях и мобильные приложения. Для защиты персональных данных рекомендуется использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и отдаленного отключения телефона.
 
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