https://ria.ru/20220822/telefon-1811181449.html

Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона

Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона - РИА Новости, 22.08.2022

Россиянам раскрыли неожиданную проблему в случае утери телефона

Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T01:16

2022-08-22T01:16

2022-08-22T01:16

технологии

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Смартфон содержит практически все персональные данные пользователя, поэтому его важно заранее обезопасить, чтобы в случае утери или кражи минимизировать негативные последствия, рассказал "Прайму" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.По словам эксперта, существуют риски, связанные с сим-картой. Злоумышленники, используя существующий номер, могут восстановить пароли к мобильным приложениям. Поэтому в случае утери гаджета рекомендуется сразу заблокировать номер у оператора, советует Дворянский.Аналитик отметил, что доступ к полной истории браузера пользователя также опасен. Владелец телефона рискует потерять деньги, аккаунты в соцсетях и мобильные приложения. Для защиты персональных данных рекомендуется использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и отдаленного отключения телефона.

https://ria.ru/20220810/slabost-1808468220.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии