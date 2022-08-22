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Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань - РИА Новости, 22.08.2022
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Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань
Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань - РИА Новости, 22.08.2022
Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань
Пекин сделал Вашингтону строгое представление в связи с визитом на Тайвань делегации во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом, заявило... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:02
2022-08-22T18:14
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. Пекин сделал Вашингтону строгое представление в связи с визитом на Тайвань делегации во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом, заявило Министерство иностранных дел КНР."Тайвань всегда был самым важным и самым чувствительным вопросом в отношениях Китая и США. Китай всегда был против любой формы официальных отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Китайская сторона сделала строгое представление американской стороне из-за визита губернатора Индианы Холкомба на Тайвань", — говорится в сообщении.МИД призвал США следовать "принципу одного Китая" и соблюдать три совместных коммюнике, а также прекратить официальные отношения с островом.Делегация во главе с Холкомбом прибыла на Тайвань накануне. С начала месяца это уже третья поездка американских официальных лиц на остров. В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, две недели спустя — конгрессмены во главе с сенатором Эдом Марки. Нынешний визит, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится четыре дня.Визит Пелоси послужил причиной роста напряженности вокруг острова. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://ria.ru/20220822/tayvan-1811194958.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
17:02 22.08.2022 (обновлено: 18:14 22.08.2022)
 
Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань

Китай сделал США представление из-за визита на Тайвань губернатора штата Индиана

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeГубернатор Индианы Эрик Холкомб во время визита на Тайвань. 22 августа 2022
Губернатор Индианы Эрик Холкомб во время визита на Тайвань. 22 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Губернатор Индианы Эрик Холкомб во время визита на Тайвань. 22 августа 2022
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. Пекин сделал Вашингтону строгое представление в связи с визитом на Тайвань делегации во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом, заявило Министерство иностранных дел КНР.
"Тайвань всегда был самым важным и самым чувствительным вопросом в отношениях Китая и США. Китай всегда был против любой формы официальных отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Китайская сторона сделала строгое представление американской стороне из-за визита губернатора Индианы Холкомба на Тайвань", — говорится в сообщении.
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
08:34
На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности
МИД призвал США следовать "принципу одного Китая" и соблюдать три совместных коммюнике, а также прекратить официальные отношения с островом.
Делегация во главе с Холкомбом прибыла на Тайвань накануне. С начала месяца это уже третья поездка американских официальных лиц на остров. В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, две недели спустя — конгрессмены во главе с сенатором Эдом Марки. Нынешний визит, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится четыре дня.
Визит Пелоси послужил причиной роста напряженности вокруг острова. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
Панорама Тайбэя - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
12:56
Японские парламентарии прибыли на Тайвань
 
В миреКитайТайваньСШАНэнси Пелоси
 
 
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