17:02 22.08.2022 (обновлено: 18:14 22.08.2022)
Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань
Китай сделал США представление из-за визита на Тайвань губернатора штата Индиана
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeГубернатор Индианы Эрик Холкомб во время визита на Тайвань. 22 августа 2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Губернатор Индианы Эрик Холкомб во время визита на Тайвань. 22 августа 2022
ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. Пекин сделал Вашингтону строгое представление в связи с визитом на Тайвань делегации во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом, заявило Министерство иностранных дел КНР.
"Тайвань всегда был самым важным и самым чувствительным вопросом в отношениях Китая и США. Китай всегда был против любой формы официальных отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Китайская сторона сделала строгое представление американской стороне из-за визита губернатора Индианы Холкомба на Тайвань", — говорится в сообщении.
МИД призвал США следовать "принципу одного Китая" и соблюдать три совместных коммюнике, а также прекратить официальные отношения с островом.
Делегация во главе с Холкомбом прибыла на Тайвань накануне. С начала месяца это уже третья поездка американских официальных лиц на остров. В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, две недели спустя — конгрессмены во главе с сенатором Эдом Марки. Нынешний визит, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится четыре дня.
Визит Пелоси послужил причиной роста напряженности вокруг острова. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.