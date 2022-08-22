https://ria.ru/20220822/tayvan-1811363451.html

Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань

Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань - РИА Новости, 22.08.2022

Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань

Пекин сделал Вашингтону строгое представление в связи с визитом на Тайвань делегации во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом, заявило... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:02

2022-08-22T17:02

2022-08-22T18:14

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нэнси пелоси

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ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. Пекин сделал Вашингтону строгое представление в связи с визитом на Тайвань делегации во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом, заявило Министерство иностранных дел КНР."Тайвань всегда был самым важным и самым чувствительным вопросом в отношениях Китая и США. Китай всегда был против любой формы официальных отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Китайская сторона сделала строгое представление американской стороне из-за визита губернатора Индианы Холкомба на Тайвань", — говорится в сообщении.МИД призвал США следовать "принципу одного Китая" и соблюдать три совместных коммюнике, а также прекратить официальные отношения с островом.Делегация во главе с Холкомбом прибыла на Тайвань накануне. С начала месяца это уже третья поездка американских официальных лиц на остров. В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, две недели спустя — конгрессмены во главе с сенатором Эдом Марки. Нынешний визит, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится четыре дня.Визит Пелоси послужил причиной роста напряженности вокруг острова. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220822/tayvan-1811194958.html

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китай

тайвань

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси