https://ria.ru/20220822/tayvan-1811259875.html

Японские парламентарии прибыли на Тайвань

Японские парламентарии прибыли на Тайвань - РИА Новости, 22.08.2022

Японские парламентарии прибыли на Тайвань

Члены парламента Японии, депутаты правящей Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара в понедельник прибыли на Тайвань с трехдневным... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:56

2022-08-22T12:56

2022-08-22T13:10

в мире

тайвань

китай

япония

цай инвэнь

су чжэньчан

нэнси пелоси

мид кнр

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ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Члены парламента Японии, депутаты правящей Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара в понедельник прибыли на Тайвань с трехдневным визитом, следует из сообщения тайваньского МИД в официальном аккаунте в Twitter."Сердечно приветствуем давних друзей Тайваня Кэйдзи Фурую и Минору Кихару. Визит членов палаты представителей Японии демонстрирует твердую поддержку нашего единомышленника и соседа перед лицом недавних провокаций. Надеемся, что эти три дня станут для них плодотворными и полезными", - говорится в сообщении.На прошлой неделе МИД Тайваня сообщал, что Фуруя и Кихара, которые также являются главой и генеральным секретарем парламентской группы, занимающейся развитием отношений между Токио и Тайбэем, пробудут на острове с 22 по 24 августа. В ходе визита делегация встретится с высшим руководством острова, в том числе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, премьер-министром острова Су Чжэньчаном, министром иностранных дел Джозефом У. В рамках визита планируется обсудить ряд важных вопросов, а также посетить кладбище бывшего главы тайваньской администрации Ли Дэнхуэя.Визиты на Тайвань представителей правительств иностранных государств вызывают недовольство властей КНР. Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США, ЕС и другие страны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220819/tayvan-1810759264.html

https://ria.ru/20220821/rakety-1811064409.html

https://ria.ru/20220818/tayvan-1810491234.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, япония, цай инвэнь, су чжэньчан, нэнси пелоси, мид кнр, евросоюз, сша