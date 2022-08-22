https://ria.ru/20220822/tayvan-1811234893.html
Патрушев заявил, что США хотят ввести против Китая блокирующие санкции
Патрушев заявил, что США хотят ввести против Китая блокирующие санкции - РИА Новости, 22.08.2022
Патрушев заявил, что США хотят ввести против Китая блокирующие санкции
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уличил США в попытке применить к Китаю "украинский сценарий", чтобы затем ввести блокирующие санкции. Об... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:49
2022-08-22T11:49
2022-08-22T13:18
николай патрушев
в мире
совет безопасности рф
россия
сша
китай
тайвань
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уличил США в попытке применить к Китаю "украинский сценарий", чтобы затем ввести блокирующие санкции. Об этом он заявил на консультациях высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, которые прошли в режиме видеосвязи.По его мнению, США стремятся к геополитической экспансии в Азию. Свидетельством этого стал, в частности, июньский саммит НАТО, который утвердил новую стратегическую концепцию, предусматривающую включение Азиатско-Тихоокеанского региона в сферу ответственности альянса, пояснил Патрушев. Кроме того, добавил он, идет наращивание военного присутствия США, НАТО и Японии в региональных акваториях, включая Южно-Китайское море."Чтобы прикрыть свои авантюрные планы, Вашингтон и его сателлиты выставляют себя в роли единственно возможного покровителя и защитника азиатских народов. За этой ширмой американцы продолжают нагнетать напряженность, накачивать регион оружием и контингентами, устраивать провокации", — подчеркнул секретарь Совбеза.Особо опасной для стратегической стабильности представляется деятельность США по размещению в Азии систем противоракетной обороны, так как под якобы оборонительным вооружением американцы маскируют размещение наступательного потенциала, заключил Патрушев.Напряженность вокруг Тайваня выросла в начале августа из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220822/ssha-1811255301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, в мире, совет безопасности рф, россия, сша, китай, тайвань
Николай Патрушев, В мире, Совет Безопасности РФ, Россия, США, Китай, Тайвань
11:49 22.08.2022 (обновлено: 13:18 22.08.2022)
Патрушев заявил, что США хотят ввести против Китая блокирующие санкции
Патрушев: США хотят обвинить Китай в нарушении статус-кво по Тайваню и ввести санкции
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уличил США в попытке применить к Китаю "украинский сценарий", чтобы затем ввести блокирующие санкции. Об этом он заявил на консультациях высоких представителей России
и государств — членов АСЕАН, которые прошли в режиме видеосвязи.
"Считаем абсолютно безответственными действия США
по провоцированию напряженности между Пекином и Тайбэем. Американцы проводят по отношению к острову ту же политику, что и в отношении Украины
. Их задача состоит в том, чтобы обвинить Китай
в односторонней попытке изменить статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции", — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза.
По его мнению, США стремятся к геополитической экспансии в Азию. Свидетельством этого стал, в частности, июньский саммит НАТО, который утвердил новую стратегическую концепцию, предусматривающую включение Азиатско-Тихоокеанского региона в сферу ответственности альянса, пояснил Патрушев. Кроме того, добавил он, идет наращивание военного присутствия США, НАТО и Японии в региональных акваториях, включая Южно-Китайское море.
"Чтобы прикрыть свои авантюрные планы, Вашингтон и его сателлиты выставляют себя в роли единственно возможного покровителя и защитника азиатских народов. За этой ширмой американцы продолжают нагнетать напряженность, накачивать регион оружием и контингентами, устраивать провокации", — подчеркнул секретарь Совбеза.
Особо опасной для стратегической стабильности представляется деятельность США по размещению в Азии систем противоракетной обороны, так как под якобы оборонительным вооружением американцы маскируют размещение наступательного потенциала, заключил Патрушев.
Напряженность вокруг Тайваня выросла в начале августа из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
. В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон
и Тайбэй
.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя
с чиновниками и военными из других стран.