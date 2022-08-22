На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности
Глава администрации Тайваня назвала США важным союзником по региональной безопасности
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе. Архивное фото
ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Тайвань и США стали важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече с американской делегацией во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом.
Делегация США во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом прибыла на Тайвань в воскресенье. Это уже восьмая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и третья – за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки. Визит нынешней делегации, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится 4 дня.
21 августа, 14:33Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань
"Тайвань и Соединенные Штаты являются ценящими демократию и свободу партнерами и важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила Цай Инвэнь на встрече с делегацией в понедельник утром.
Она отметила, что в последние годы в отношениях Тайбэя и Вашингтона произошло много важных событий, и она лично встречалась с американскими высокопоставленными политиками, представителями аналитических центров, учеными. Все это, по ее словам, позволяет жителям острова чувствовать поддержку со стороны всех слоев американского общества, а также способствует углублению сотрудничества между Тайванем и США в различных областях.
"Экономическая безопасность является важной опорой национальной и региональной безопасности. У Тайваня есть возможности и желание укреплять сотрудничество с демократическими партнерами, чтобы совместно выстаивать стабильные цепочки поставок "демократических" чипов", - указала она. По ее словам, на фоне глобальных проблем Тайвань сталкивался с военными угрозами со стороны материкового Китая в районе Тайваньского пролива, и "в данный момент демократические союзники должны объединиться и укреплять сотрудничество в различных областях".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.