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На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности - РИА Новости, 22.08.2022
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На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности
На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности - РИА Новости, 22.08.2022
На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности
Тайвань и США стали важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации острова Цай... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:34
2022-08-22T08:34
в мире
китай
тайвань
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Тайвань и США стали важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече с американской делегацией во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом.Делегация США во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом прибыла на Тайвань в воскресенье. Это уже восьмая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и третья – за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки. Визит нынешней делегации, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится 4 дня."Тайвань и Соединенные Штаты являются ценящими демократию и свободу партнерами и важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила Цай Инвэнь на встрече с делегацией в понедельник утром.Она отметила, что в последние годы в отношениях Тайбэя и Вашингтона произошло много важных событий, и она лично встречалась с американскими высокопоставленными политиками, представителями аналитических центров, учеными. Все это, по ее словам, позволяет жителям острова чувствовать поддержку со стороны всех слоев американского общества, а также способствует углублению сотрудничества между Тайванем и США в различных областях."Экономическая безопасность является важной опорой национальной и региональной безопасности. У Тайваня есть возможности и желание укреплять сотрудничество с демократическими партнерами, чтобы совместно выстаивать стабильные цепочки поставок "демократических" чипов", - указала она. По ее словам, на фоне глобальных проблем Тайвань сталкивался с военными угрозами со стороны материкового Китая в районе Тайваньского пролива, и "в данный момент демократические союзники должны объединиться и укреплять сотрудничество в различных областях".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
08:34 22.08.2022
 
На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности

Глава администрации Тайваня назвала США важным союзником по региональной безопасности

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Тайвань и США стали важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече с американской делегацией во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом.
Делегация США во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом прибыла на Тайвань в воскресенье. Это уже восьмая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и третья – за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки. Визит нынешней делегации, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится 4 дня.
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 14:33
Губернатор штата Индиана прибыл на Тайвань
"Тайвань и Соединенные Штаты являются ценящими демократию и свободу партнерами и важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила Цай Инвэнь на встрече с делегацией в понедельник утром.
Она отметила, что в последние годы в отношениях Тайбэя и Вашингтона произошло много важных событий, и она лично встречалась с американскими высокопоставленными политиками, представителями аналитических центров, учеными. Все это, по ее словам, позволяет жителям острова чувствовать поддержку со стороны всех слоев американского общества, а также способствует углублению сотрудничества между Тайванем и США в различных областях.
"Экономическая безопасность является важной опорой национальной и региональной безопасности. У Тайваня есть возможности и желание укреплять сотрудничество с демократическими партнерами, чтобы совместно выстаивать стабильные цепочки поставок "демократических" чипов", - указала она. По ее словам, на фоне глобальных проблем Тайвань сталкивался с военными угрозами со стороны материкового Китая в районе Тайваньского пролива, и "в данный момент демократические союзники должны объединиться и укреплять сотрудничество в различных областях".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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