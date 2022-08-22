https://ria.ru/20220822/tayvan-1811194958.html

На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности

На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности - РИА Новости, 22.08.2022

На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности

Тайвань и США стали важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации острова Цай... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:34

2022-08-22T08:34

2022-08-22T08:34

в мире

китай

тайвань

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Тайвань и США стали важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече с американской делегацией во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом.Делегация США во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом прибыла на Тайвань в воскресенье. Это уже восьмая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и третья – за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки. Визит нынешней делегации, посвященный вопросам развития экономического, торгового и научного сотрудничества, продлится 4 дня."Тайвань и Соединенные Штаты являются ценящими демократию и свободу партнерами и важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила Цай Инвэнь на встрече с делегацией в понедельник утром.Она отметила, что в последние годы в отношениях Тайбэя и Вашингтона произошло много важных событий, и она лично встречалась с американскими высокопоставленными политиками, представителями аналитических центров, учеными. Все это, по ее словам, позволяет жителям острова чувствовать поддержку со стороны всех слоев американского общества, а также способствует углублению сотрудничества между Тайванем и США в различных областях."Экономическая безопасность является важной опорой национальной и региональной безопасности. У Тайваня есть возможности и желание укреплять сотрудничество с демократическими партнерами, чтобы совместно выстаивать стабильные цепочки поставок "демократических" чипов", - указала она. По ее словам, на фоне глобальных проблем Тайвань сталкивался с военными угрозами со стороны материкового Китая в районе Тайваньского пролива, и "в данный момент демократические союзники должны объединиться и укреплять сотрудничество в различных областях".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220821/tayvan-1811109900.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси