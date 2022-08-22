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Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону" - РИА Новости, 22.08.2022
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Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону"
Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону" - РИА Новости, 22.08.2022
Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону"
Искусство вождения боевых машин в сложнейших условиях, распознавание целей и точность стрельбы — всем этим в совершенстве владеют участники "Танкового биатлона" РИА Новости, 22.08.2022
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алабино
танковый биатлон
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Искусство вождения боевых машин в сложнейших условиях, распознавание целей и точность стрельбы — всем этим в совершенстве владеют участники "Танкового биатлона" и демонстрируют свои умения в борьбе за победу. Экстремальные гонки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, алабино, танковый биатлон, форум "армия-2022", т-72б3
Фото, Алабино, Танковый биатлон, Форум "Армия-2022", Т-72Б3
14:10 22.08.2022 (обновлено: 17:11 22.08.2022)
 

Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону"

Читать ria.ru в
Искусство вождения боевых машин в сложнейших условиях, распознавание целей и точность стрельбы — всем этим в совершенстве владеют участники "Танкового биатлона" и демонстрируют свои умения в борьбе за победу. Экстремальные гонки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Самый зрелищный турнир Армейских игр по традиции проводят на подмосковном полигоне Алабино.

Военнослужащие команды России на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
1 из 12

Самый зрелищный турнир Армейских игр по традиции проводят на подмосковном полигоне Алабино.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные состоялись индивидуальные гонки "Танкового биатлона". Первый дивизион представляли экипажи из России, Беларуси, Киргизии и Китая.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
2 из 12

В минувшие выходные состоялись индивидуальные гонки "Танкового биатлона". Первый дивизион представляли экипажи из России, Беларуси, Киргизии и Китая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Во втором дивизионе выступали команды Абхазии, Таджикистана и Судана.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Зимбабве на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
3 из 12

Во втором дивизионе выступали команды Абхазии, Таджикистана и Судана.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Российская команда участвовала в состязаниях на красном танке.

Военнослужащие команды России (слева) и Белоруссии перед индивидуальной гонкой соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
4 из 12

Российская команда участвовала в состязаниях на красном танке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Перед экипажами стояла задача преодолеть трассу с препятствиями и поразить мишени.

Танк Т-72БМЭ команды военнослужащих Белоруссии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
5 из 12

Перед экипажами стояла задача преодолеть трассу с препятствиями и поразить мишени.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Российские "биатлонисты" отстрелялись без промаха и прошли дистанцию без штрафов.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
6 из 12

Российские "биатлонисты" отстрелялись без промаха и прошли дистанцию без штрафов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Борьба вышла напряженной.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Южной Осетии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
7 из 12

Борьба вышла напряженной.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Лучшее время — 20 минут 44 секунды — продемонстрировали россияне . Вторым к финишу пришли танкисты из Белоруссии с результатом 21 минуту 26 секунд.

Военнослужащие команды России перед индивидуальной гонкой соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
8 из 12

Лучшее время — 20 минут 44 секунды — продемонстрировали россияне . Вторым к финишу пришли танкисты из Белоруссии с результатом 21 минуту 26 секунд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Китайская команда, преодолевшая дистанцию за 23 минуты девять секунд, заняла третье место.

Танк Type-96B команды военнослужащих Китая на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
9 из 12

Китайская команда, преодолевшая дистанцию за 23 минуты девять секунд, заняла третье место.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Четвертое место досталось киргизскому экипажу, его результат — 38 минут 42 секунды.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
10 из 12

Четвертое место досталось киргизскому экипажу, его результат — 38 минут 42 секунды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Соревнования по танковому биатлону проходят в России с 2013 года.

Зрители на соревнованиях танковых экипажей Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
11 из 12

Соревнования по танковому биатлону проходят в России с 2013 года.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году конкурс отмечает 10-летний юбилей.

Танк Т-72БМЭ команды военнослужащих Белоруссии на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области
12 из 12

В этом году конкурс отмечает 10-летний юбилей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ФотоАлабиноТанковый биатлонФорум "Армия-2022"Т-72Б3
 
 
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