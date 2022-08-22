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Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону"

Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону" - РИА Новости, 22.08.2022

Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону"

Искусство вождения боевых машин в сложнейших условиях, распознавание целей и точность стрельбы — всем этим в совершенстве владеют участники "Танкового биатлона" РИА Новости, 22.08.2022

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фото

алабино

танковый биатлон

форум "армия-2022"

т-72б3

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Искусство вождения боевых машин в сложнейших условиях, распознавание целей и точность стрельбы — всем этим в совершенстве владеют участники "Танкового биатлона" и демонстрируют свои умения в борьбе за победу. Экстремальные гонки — в фотоленте Ria.ru.

алабино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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