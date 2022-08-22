Сквозь огонь и воду: соревнования по "Танковому биатлону"
Самый зрелищный турнир Армейских игр по традиции проводят на подмосковном полигоне Алабино.
Самый зрелищный турнир Армейских игр по традиции проводят на подмосковном полигоне Алабино.
В минувшие выходные состоялись индивидуальные гонки "Танкового биатлона". Первый дивизион представляли экипажи из России, Беларуси, Киргизии и Китая.
В минувшие выходные состоялись индивидуальные гонки "Танкового биатлона". Первый дивизион представляли экипажи из России, Беларуси, Киргизии и Китая.
Во втором дивизионе выступали команды Абхазии, Таджикистана и Судана.
Во втором дивизионе выступали команды Абхазии, Таджикистана и Судана.
Российская команда участвовала в состязаниях на красном танке.
Российская команда участвовала в состязаниях на красном танке.
Перед экипажами стояла задача преодолеть трассу с препятствиями и поразить мишени.
Перед экипажами стояла задача преодолеть трассу с препятствиями и поразить мишени.
Российские "биатлонисты" отстрелялись без промаха и прошли дистанцию без штрафов.
Российские "биатлонисты" отстрелялись без промаха и прошли дистанцию без штрафов.
Борьба вышла напряженной.
Лучшее время — 20 минут 44 секунды — продемонстрировали россияне . Вторым к финишу пришли танкисты из Белоруссии с результатом 21 минуту 26 секунд.
Лучшее время — 20 минут 44 секунды — продемонстрировали россияне . Вторым к финишу пришли танкисты из Белоруссии с результатом 21 минуту 26 секунд.
Китайская команда, преодолевшая дистанцию за 23 минуты девять секунд, заняла третье место.
Китайская команда, преодолевшая дистанцию за 23 минуты девять секунд, заняла третье место.
Четвертое место досталось киргизскому экипажу, его результат — 38 минут 42 секунды.
Четвертое место досталось киргизскому экипажу, его результат — 38 минут 42 секунды.
Соревнования по танковому биатлону проходят в России с 2013 года.
Соревнования по танковому биатлону проходят в России с 2013 года.
В этом году конкурс отмечает 10-летний юбилей.
В этом году конкурс отмечает 10-летний юбилей.