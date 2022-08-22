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Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье" - РИА Новости, 22.08.2022
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Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье"
Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье" - РИА Новости, 22.08.2022
Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье"
Российский танкер "Приморье", приписанный к порту Находка, арестовали в 24 милях от берегов Малайзии, сообщает специализированный портал по морским перевозкам... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:14
2022-08-22T13:59
в мире
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таиланд
южно-китайское море
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БАНГКОК, 22 авг — РИА Новости. Российский танкер "Приморье", приписанный к порту Находка, арестовали в 24 милях от берегов Малайзии, сообщает специализированный портал по морским перевозкам "Морской бюллетень".По его информации, это произошло накануне, когда судно стояло на якоре вне территориальных вод Малайзии и ожидало нового заказа.Причиной ареста называется то, что танкер встал на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения местных властей."Уже есть дополнительная информация: экипаж "Приморья" состоит из 21 россиянина — это 19 мужчин и две женщины. Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе", — сказал РИА Новости главный редактор "Морского бюллетеня" и эксперт по мировым морским перевозкам Михаил Войтенко, который сейчас находится в Таиланде.Он отметил, что такие случаи нередки, так как Малайзия настаивает на том, чтобы все суда, бросающие якорь в этом районе Сингапурского пролива в Южно-Китайском море, просили разрешения на стоянку. Иначе им грозит арест и штраф.
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в мире, малайзия, таиланд, южно-китайское море
В мире, Малайзия, Таиланд, Южно-Китайское море
11:14 22.08.2022 (обновлено: 13:59 22.08.2022)
 
Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье"

Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье" в 24 милях от берега

© Фото : derdentoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : derdento
Танкер
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БАНГКОК, 22 авг — РИА Новости. Российский танкер "Приморье", приписанный к порту Находка, арестовали в 24 милях от берегов Малайзии, сообщает специализированный портал по морским перевозкам "Морской бюллетень".
По его информации, это произошло накануне, когда судно стояло на якоре вне территориальных вод Малайзии и ожидало нового заказа.
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Причиной ареста называется то, что танкер встал на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения местных властей.
"Уже есть дополнительная информация: экипаж "Приморья" состоит из 21 россиянина — это 19 мужчин и две женщины. Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе", — сказал РИА Новости главный редактор "Морского бюллетеня" и эксперт по мировым морским перевозкам Михаил Войтенко, который сейчас находится в Таиланде.
Он отметил, что такие случаи нередки, так как Малайзия настаивает на том, чтобы все суда, бросающие якорь в этом районе Сингапурского пролива в Южно-Китайском море, просили разрешения на стоянку. Иначе им грозит арест и штраф.
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В миреМалайзияТаиландЮжно-Китайское море
 
 
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