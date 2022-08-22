https://ria.ru/20220822/tanker-1811226788.html

Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье"

Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье" - РИА Новости, 22.08.2022

Власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье"

Российский танкер "Приморье", приписанный к порту Находка, арестовали в 24 милях от берегов Малайзии, сообщает специализированный портал по морским перевозкам... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:14

2022-08-22T11:14

2022-08-22T13:59

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малайзия

таиланд

южно-китайское море

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БАНГКОК, 22 авг — РИА Новости. Российский танкер "Приморье", приписанный к порту Находка, арестовали в 24 милях от берегов Малайзии, сообщает специализированный портал по морским перевозкам "Морской бюллетень".По его информации, это произошло накануне, когда судно стояло на якоре вне территориальных вод Малайзии и ожидало нового заказа.Причиной ареста называется то, что танкер встал на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения местных властей."Уже есть дополнительная информация: экипаж "Приморья" состоит из 21 россиянина — это 19 мужчин и две женщины. Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе", — сказал РИА Новости главный редактор "Морского бюллетеня" и эксперт по мировым морским перевозкам Михаил Войтенко, который сейчас находится в Таиланде.Он отметил, что такие случаи нередки, так как Малайзия настаивает на том, чтобы все суда, бросающие якорь в этом районе Сингапурского пролива в Южно-Китайском море, просили разрешения на стоянку. Иначе им грозит арест и штраф.

https://ria.ru/20220815/neft-1809782959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, малайзия, таиланд, южно-китайское море