https://ria.ru/20220822/tailand-1811209939.html

Таиланд заинтересован в российских туристах, заявил посол в Бангкоке

Таиланд заинтересован в российских туристах, заявил посол в Бангкоке - РИА Новости, 22.08.2022

Таиланд заинтересован в российских туристах, заявил посол в Бангкоке

Таиланд очень заинтересован в развитии российского въездного туризма и в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол РФ в Таиланде... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:01

2022-08-22T10:01

2022-08-22T10:39

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БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Таиланд очень заинтересован в развитии российского въездного туризма и в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, возглавлявший российскую делегацию на встрече министров туризма форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая состоялась в Бангкоке.Таиланд осуществляет в 2022 году переходящее председательство в АТЭС и принимает у себя как мероприятия уровня министров и старших должностных лиц экономик-участниц, так и главное событие года в АТЭС, лидерский форум, который состоится в Бангкоке в ноябре этого года."В ходе встречи была возможность пообщаться с министром спорта и туризма Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом, с которым было несколько кратких встреч. Он подтвердил настрой Таиланда на развитие туристических связей с Россией и сказал, что в Таиланде всегда ждут российских туристов, рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения", - рассказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке."Сейчас по этой теме ведется соответствующая работа между ведомствами двух стран, поэтому все очень надеются, что до конца календарного года возобновятся прямые рейсы между Россией и Таиландом, как регулярные, так и чартерные", - сказал Томихин."Могу сказать, что и с российской стороны, и с таиландской стороны подтверждается такой настрой: сделать все для того, чтобы как можно раньше возобновились прямые авиарейсы", - добавил он, отметив, что, по словам министра туризма Таиланда, речь идет не только о российских авиакомпаниях, но и о таиландских.

https://ria.ru/20220819/tailand-1810774397.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таиланд, бангкок, россия, новости - туризм