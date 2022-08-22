https://ria.ru/20220822/tailand-1811209939.html
Таиланд заинтересован в российских туристах, заявил посол в Бангкоке
Таиланд заинтересован в российских туристах, заявил посол в Бангкоке - РИА Новости, 22.08.2022
Таиланд заинтересован в российских туристах, заявил посол в Бангкоке
Таиланд очень заинтересован в развитии российского въездного туризма и в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол РФ в Таиланде... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:01
2022-08-22T10:01
2022-08-22T10:39
туризм
в мире
таиланд
бангкок
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771610618_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_8193e2c9ab9ccba27ffcaab55df61f31.jpg
БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Таиланд очень заинтересован в развитии российского въездного туризма и в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, возглавлявший российскую делегацию на встрече министров туризма форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая состоялась в Бангкоке.Таиланд осуществляет в 2022 году переходящее председательство в АТЭС и принимает у себя как мероприятия уровня министров и старших должностных лиц экономик-участниц, так и главное событие года в АТЭС, лидерский форум, который состоится в Бангкоке в ноябре этого года."В ходе встречи была возможность пообщаться с министром спорта и туризма Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом, с которым было несколько кратких встреч. Он подтвердил настрой Таиланда на развитие туристических связей с Россией и сказал, что в Таиланде всегда ждут российских туристов, рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения", - рассказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке."Сейчас по этой теме ведется соответствующая работа между ведомствами двух стран, поэтому все очень надеются, что до конца календарного года возобновятся прямые рейсы между Россией и Таиландом, как регулярные, так и чартерные", - сказал Томихин."Могу сказать, что и с российской стороны, и с таиландской стороны подтверждается такой настрой: сделать все для того, чтобы как можно раньше возобновились прямые авиарейсы", - добавил он, отметив, что, по словам министра туризма Таиланда, речь идет не только о российских авиакомпаниях, но и о таиландских.
https://ria.ru/20220819/tailand-1810774397.html
https://ria.ru/20220806/vef-1807689960.html
таиланд
бангкок
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771610618_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_8b74877911d0d401dd958cc3bf03c4b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, бангкок, россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Таиланд, Бангкок, Россия, Новости - Туризм
10:01 22.08.2022 (обновлено: 10:39 22.08.2022)
Таиланд заинтересован в российских туристах, заявил посол в Бангкоке
Посол в Бангкоке: Таиланд заинтересован в российских туристах и авиасообщении с Россией
БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Таиланд очень заинтересован в развитии российского въездного туризма и в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, возглавлявший российскую делегацию на встрече министров туризма форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая состоялась в Бангкоке.
Таиланд
осуществляет в 2022 году переходящее председательство в АТЭС и принимает у себя как мероприятия уровня министров и старших должностных лиц экономик-участниц, так и главное событие года в АТЭС, лидерский форум, который состоится в Бангкоке
в ноябре этого года.
"В ходе встречи была возможность пообщаться с министром спорта и туризма Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом, с которым было несколько кратких встреч. Он подтвердил настрой Таиланда на развитие туристических связей с Россией
и сказал, что в Таиланде всегда ждут российских туристов, рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения", - рассказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке.
"Сейчас по этой теме ведется соответствующая работа между ведомствами двух стран, поэтому все очень надеются, что до конца календарного года возобновятся прямые рейсы между Россией и Таиландом, как регулярные, так и чартерные", - сказал Томихин.
"Могу сказать, что и с российской стороны, и с таиландской стороны подтверждается такой настрой: сделать все для того, чтобы как можно раньше возобновились прямые авиарейсы", - добавил он, отметив, что, по словам министра туризма Таиланда, речь идет не только о российских авиакомпаниях, но и о таиландских.