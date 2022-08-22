https://ria.ru/20220822/tailand-1811203576.html

Посол в Таиланде рассказал о попытках навязывания Украины министрам АТЭС

Посол в Таиланде рассказал о попытках навязывания Украины министрам АТЭС - РИА Новости, 22.08.2022

Посол в Таиланде рассказал о попытках навязывания Украины министрам АТЭС

Представители стран Запада в структуре форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) снова попытались навязать политическую повестку,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:32

2022-08-22T09:32

2022-08-22T09:32

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БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Представители стран Запада в структуре форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) снова попытались навязать политическую повестку, связанную с Украиной, в этот раз на встрече министров туризма экономик АТЭС, сообщил РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин, возглавлявший российскую делегацию на министерской встрече, которая состоялась в Бангкоке.Таиланд осуществляет в 2022 году переходящее председательство в АТЭС и принимает у себя как мероприятия уровня министров и старших должностных лиц экономик-участниц, так и главное событие года в АТЭС - лидерский форум, который состоится в Бангкоке в ноябре этого года."К министерской встрече рабочая группа подготовила документы, в том числе и общий итоговый документ – совместное заявление министров туризма экономик АТЭС. Но, как и уже не в первый раз, его не удалось окончательно согласовать из-за позиции западных стран, которые настаивали на собственных формулировках, пытаясь привнести украинский сюжет в это мероприятие", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Таиланде."Как известно, АТЭС – это экономическое объединение, и экономика под названием "Украина" не является ни участником АТЭС, ни предметом рассмотрения в АТЭС", - продолжил Томихин."Но, тем не менее, западники отработали свой номер, как обычно, зачитав тот же старый текст, переходящий из одного мероприятия в другое. Эта утвержденная где-то в "вашингтонском обкоме" бумажка передается просто из рук в руки, и все", - сказал посол."Мы ответили, были вынуждены ответить, комментировать их вот эти вот заявления неприемлемые. Мы сказали, что у нас тоже могут быть вопросы к западным странам, но из уважения к таиландскому председательству и большинству участников министерской встречи мы эту тему развивать не будем. И тем самым предложили поставить точку", - рассказал глава российской дипмиссии.С большинством делегаций в АТЭС у РФ абсолютно дружеские отношения, отметил посол."Кстати говоря, помимо нас, китайская делегация тоже обратила внимание всех участников министерской встречи на неприемлемость втаскивания вот этих вот политических сюжетов в повестку дня министерской встречи по туризму", - сообщил Томихин.За исключением попыток стран Запада навязать несвойственную АТЭС повестку, в целом встреча министров туризма прошла нормально, в доброжелательном ключе, как она и планировалась изначально таиландским председательством, отметил он."Таиландская сторона, надо сказать, сделала все возможное, чтобы обеспечить хороший, высокий уровень организации, все благодарили их за проделанную работу", - сказал глава российской дипмиссии.Он отметил, что министерская встреча по туризму не проводилась в АТЭС четыре года из-за пандемии и других сложностей, и то, как она прошла – это хороший плюс в пользу таиландского председательства в форуме.Если не учитывать попытки навязать несвойственную АТЭС политическую повестку, каждая из экономик представила на министерской встрече какие-то свои соображения относительно того, как двигаться дальше в рамках тех стратегий и концепций, которые были приняты в АТЭС по продвижению туризма, сказал Томихин."Прежде всего, высказывались соображения в рамках работы по преодолению последствий пандемии, плюс сопутствующих проблем, которые сейчас возникли в связи с экономическими трудностями во многих странах, то есть это и рост инфляции, и удорожание горючего, удорожание перевозок, соответственно, авиабилетов", - рассказал посол."Из-за всего вышеперечисленного сегодня туристические пакеты, туристические поездки стали значительно дороже, чем раньше. Это, конечно, негативный фактор в плане развития туризма не только на пространстве АТЭС, но и в целом в мире", - напомнил он.По его словам, многие делились своим опытом, какими-то наработками, которые удалось сделать за последние два-три года. "Мы тоже осветили наш опыт, который накоплен за период пандемии, и который оказался востребованным – это и поддержка туристической индустрии, поддержка компаний, это и известная практика туристического кэшбэка, в том числе и детского кэшбэка - на детские лагеря отдыха, различные грантовые проекты, проведение различных мероприятий по открытию новых маршрутов и так далее", - сообщил агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке."Нам есть о чем рассказать и что представить вниманию остальных экономик, потому что, как и у многих других, конечно, за период пандемии накоплен определенный опыт, который может оказаться интересным и востребованным для других партнеров", - подытожил Томихин.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, таиланд, бангкок, атэс, украина