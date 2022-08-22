https://ria.ru/20220822/superjob-1811400502.html
Superjob внес ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия"
Superjob внес ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия" - РИА Новости, 22.08.2022
Superjob внес ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия"
Сервис поиска работы Superjob включил Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия", основатель и президент компании Алексей Захаров... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:50
2022-08-22T18:50
2022-08-22T21:47
валентина матвиенко
россия
луганская народная республика
херсонская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сервис поиска работы Superjob включил Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия", основатель и президент компании Алексей Захаров объяснил это тем, что де-факто они в составе России."Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами. Ну, судя по всему, будем добавлять дальше", — сказал Захаров.В Донецкой области работа предлагается в 27 населенных пунктах, в Луганской области — в 15, в Херсонской — в восьми, а в Запорожской — в семи.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
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валентина матвиенко, россия, луганская народная республика, херсонская область , совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Совет Федерации РФ
18:50 22.08.2022 (обновлено: 21:47 22.08.2022)
Superjob внес ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия"
Superjob включил Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия"