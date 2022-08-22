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Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей - РИА Новости, 22.08.2022
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Шоубиз
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Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей
Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей - РИА Новости, 22.08.2022
Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей
Советская и российская телеведущая, диктор и заслуженная артистка России Татьяна Судец рассказала РИА Новости, как отпразднует юбилей. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:29
2022-08-22T11:29
шоубиз
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татьяна судец
москва
россия
телевидение
новости культуры
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Советская и российская телеведущая, диктор и заслуженная артистка России Татьяна Судец рассказала РИА Новости, как отпразднует юбилей.По ее мнению, телеведущий — это профессия, которой нужно учиться, и посоветовала современным телеведущим больше любить зрителя.Татьяна Судец родилась 22 августа 1947 года в Москве. На ТВ пришла в октябре 1972 года, работала диктором Центрального телевидения. Вела программу "Время", "Голубой огонек", "Песня года", "Москва и москвичи" и другие. Но большинству телезрителей она известна как тетя Таня, ведущая детской передачи "Спокойной ночи, малыши!", в которой около четверти века появлялась почти каждый вечер. В 2000 году Судец было присвоено звание заслуженной артистки РФ.
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знаменитости, татьяна судец, москва, россия, телевидение, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Татьяна Судец, Москва, Россия, Телевидение, Новости культуры
11:29 22.08.2022
 
Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей

Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей, и посоветовала ведущим больше любить зрителя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Татьяна Судец. Архив
Телеведущая Татьяна Судец. Архив - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Советская и российская телеведущая, диктор и заслуженная артистка России Татьяна Судец рассказала РИА Новости, как отпразднует юбилей.
"Отмечать буду на даче, как обычно. Соберутся друзья, кто помнит, любит... Я всегда отмечаю свой день рождения на даче", — говорит Судец.
По ее мнению, телеведущий — это профессия, которой нужно учиться, и посоветовала современным телеведущим больше любить зрителя.
Татьяна Судец родилась 22 августа 1947 года в Москве. На ТВ пришла в октябре 1972 года, работала диктором Центрального телевидения. Вела программу "Время", "Голубой огонек", "Песня года", "Москва и москвичи" и другие. Но большинству телезрителей она известна как тетя Таня, ведущая детской передачи "Спокойной ночи, малыши!", в которой около четверти века появлялась почти каждый вечер. В 2000 году Судец было присвоено звание заслуженной артистки РФ.
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