https://ria.ru/20220822/sudets-1811218350.html

Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей

Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей - РИА Новости, 22.08.2022

Татьяна Судец рассказала, как отметит юбилей

Советская и российская телеведущая, диктор и заслуженная артистка России Татьяна Судец рассказала РИА Новости, как отпразднует юбилей. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:29

2022-08-22T11:29

2022-08-22T11:29

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Советская и российская телеведущая, диктор и заслуженная артистка России Татьяна Судец рассказала РИА Новости, как отпразднует юбилей.По ее мнению, телеведущий — это профессия, которой нужно учиться, и посоветовала современным телеведущим больше любить зрителя.Татьяна Судец родилась 22 августа 1947 года в Москве. На ТВ пришла в октябре 1972 года, работала диктором Центрального телевидения. Вела программу "Время", "Голубой огонек", "Песня года", "Москва и москвичи" и другие. Но большинству телезрителей она известна как тетя Таня, ведущая детской передачи "Спокойной ночи, малыши!", в которой около четверти века появлялась почти каждый вечер. В 2000 году Судец было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

https://ria.ru/20220821/brak-1811070341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, татьяна судец, москва, россия, телевидение, новости культуры