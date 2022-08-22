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Биография Татьяны Судец

Биография Татьяны Судец - РИА Новости, 22.08.2022

Биография Татьяны Судец

Советская и российская телеведущая, диктор телевидения Татьяна Александровна Судец (в девичестве Буранцева) родилась 22 августа 1947 года в Москве. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:37

2022-08-22T00:37

2022-08-22T00:37

справки

москва

татьяна судец

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Советская и российская телеведущая, диктор телевидения Татьяна Александровна Судец (в девичестве Буранцева) родилась 22 августа 1947 года в Москве. Окончила радиотехнический факультет Московского энергетического института. Несколько лет работала по специальности.В 1972 году Татьяна Судец прошла кастинг на вакансию диктора на телевидении.Работала в дикторском отделе Центрального телевидения, вела программы "Время", "Голубой огонек", "Умелые руки", "Больше хороших товаров", "Наш адрес – Советский Союз", "Песня года", "Москва и москвичи", "Игрушки".Настоящая слава и любовь зрителей пришли после того, как Судец стала вести детскую передачу "Спокойной ночи, малыши!". В этой программе она появлялась почти каждый вечер в течение 25 лет.Сотрудничала также с другими телеканалами, вела программу "Женские судьбы" на канале "Звезда", шоу "Спорт. Истории здоровья" на телеканале "Семерка".В годы перестройки ушла с Центрального телевидения и перешла на кабельное. Вела передачу "Грамотные истории" на канале "Радость моя". В 2014 году вела ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале. Судец вела передачи не только в России, но и за рубежом. В 1984 году она работала в Японии на телевизионном канале NHK, где вела передачу "Говорите по-русски". Татьяна Судец также снялась в нескольких фильмах – "От и до" (1976), "Полтергейст-90" (1991), "Пожар" (2010), "Русь и Ганза. Путь навстречу" (2022). Занимается преподавательской деятельностью. Руководила творческой мастерской в Гуманитарном институте ТВ и радио. В настоящее время преподает в Школе телевидения Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. Татьяна Судец также выступает как певица. В начале 2000-х она выпустила сольный альбом "Песни моих родителей". Заслуженная артистка РФ (2000).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, татьяна судец