https://ria.ru/20220822/ssha-1811435899.html
Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"
Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков" - РИА Новости, 22.08.2022
Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"
При подготовке американских солдат, более известных как "морские котики", тренинги по гендерным вопросам и расовому разнообразию постепенно замещают физическую... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:40
2022-08-22T21:40
2022-08-22T21:40
в мире
сша
дональд трамп-младший
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. При подготовке американских солдат, более известных как "морские котики", тренинги по гендерным вопросам и расовому разнообразию постепенно замещают физическую и боевую подготовку, написал в Twitter бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл.Накануне сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, выступая в поддержку республиканки Каролины Эмисти, заявил, что морские пехотинцы теперь тратят на тренинги по разнообразию рас и гендеров времени больше, чем на стрельбу, сославшись на слова знакомых военных."Он говорит правду. <…> Это приводит к увольнениям и проблемам с призывом. Это больше, чем политический тезис. Так происходит, и в этом нет ничего хорошего", — объяснил О'Нилл.Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что американская армия из-за краха собственной репутации столкнулась с острым недобором призывников и теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html
https://ria.ru/20220822/ssha-1811338579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп-младший
В мире, США, Дональд Трамп-младший
Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"
Бывший военный О’Нилл: в армии США занимаются расовыми тренингами, а не стрельбой