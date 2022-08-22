https://ria.ru/20220822/ssha-1811435899.html

Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"

Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков" - РИА Новости, 22.08.2022

Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"

При подготовке американских солдат, более известных как "морские котики", тренинги по гендерным вопросам и расовому разнообразию постепенно замещают физическую... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:40

2022-08-22T21:40

2022-08-22T21:40

в мире

сша

дональд трамп-младший

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. При подготовке американских солдат, более известных как "морские котики", тренинги по гендерным вопросам и расовому разнообразию постепенно замещают физическую и боевую подготовку, написал в Twitter бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл.Накануне сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, выступая в поддержку республиканки Каролины Эмисти, заявил, что морские пехотинцы теперь тратят на тренинги по разнообразию рас и гендеров времени больше, чем на стрельбу, сославшись на слова знакомых военных."Он говорит правду. <…> Это приводит к увольнениям и проблемам с призывом. Это больше, чем политический тезис. Так происходит, и в этом нет ничего хорошего", — объяснил О'Нилл.Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что американская армия из-за краха собственной репутации столкнулась с острым недобором призывников и теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, дональд трамп-младший