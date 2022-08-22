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Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков" - РИА Новости, 22.08.2022
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Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"
Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков" - РИА Новости, 22.08.2022
Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"
При подготовке американских солдат, более известных как "морские котики", тренинги по гендерным вопросам и расовому разнообразию постепенно замещают физическую... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:40
2022-08-22T21:40
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дональд трамп-младший
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. При подготовке американских солдат, более известных как "морские котики", тренинги по гендерным вопросам и расовому разнообразию постепенно замещают физическую и боевую подготовку, написал в Twitter бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл.Накануне сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, выступая в поддержку республиканки Каролины Эмисти, заявил, что морские пехотинцы теперь тратят на тренинги по разнообразию рас и гендеров времени больше, чем на стрельбу, сославшись на слова знакомых военных."Он говорит правду. &lt;…&gt; Это приводит к увольнениям и проблемам с призывом. Это больше, чем политический тезис. Так происходит, и в этом нет ничего хорошего", — объяснил О'Нилл.Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что американская армия из-за краха собственной репутации столкнулась с острым недобором призывников и теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.
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в мире, сша, дональд трамп-младший
В мире, США, Дональд Трамп-младший
21:40 22.08.2022
 
Американский военный раскрыл правду о подготовке "морских котиков"

Бывший военный О’Нилл: в армии США занимаются расовыми тренингами, а не стрельбой

© Фото : Public DomainБойцы спецназа Navy SEAL (США)
Бойцы спецназа Navy SEAL (США) - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Public Domain
Бойцы спецназа Navy SEAL (США)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. При подготовке американских солдат, более известных как "морские котики", тренинги по гендерным вопросам и расовому разнообразию постепенно замещают физическую и боевую подготовку, написал в Twitter бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл.
Накануне сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, выступая в поддержку республиканки Каролины Эмисти, заявил, что морские пехотинцы теперь тратят на тренинги по разнообразию рас и гендеров времени больше, чем на стрельбу, сославшись на слова знакомых военных.
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"Он говорит правду. <…> Это приводит к увольнениям и проблемам с призывом. Это больше, чем политический тезис. Так происходит, и в этом нет ничего хорошего", — объяснил О'Нилл.
Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что американская армия из-за краха собственной репутации столкнулась с острым недобором призывников и теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.
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