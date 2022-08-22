16:10 22.08.2022 (обновлено: 17:09 22.08.2022)
В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США
Global Times: США не хватит сил одновременно сосредоточиться на России и Китае
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сближение Москвы с Пекином может разрушить планы Вашингтона по доминированию в международном порядке и "разорвать" США, которые не смогут сосредоточиться на двух направлениях одновременно, пишет китайское издание Global Times.
В статье подчеркивается, что США пытаются одновременно соперничать с Россией и Китаем на украинском и азиатско-тихоокеанском направлениях из опасений потерять собственное влияние на мировой арене. Заместитель директора департамента Китайского института международных исследований Тэнцзюнь Чжан убежден, что такая стратегия американских властей объясняется внутренним упадком страны.
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"В текущей ситуации сближение России и Китая повлияет на размещение ресурсов США на обоих направлениях и помешает их усилиям по глобальному доминированию. Нынешние возможности Вашингтона не позволят ему сосредоточиться на двух странах одновременно", — заметил Чжан.
Он добавил, что США оказываются не способны преодолеть страх из-за ослабления собственных позиций в мире.
Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что внешняя политика Вашингтона направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Он сравнил США с "больным человеком, который отчаянно ищет лечение, надеясь вновь обрести былое здоровье".