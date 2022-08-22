https://ria.ru/20220822/ssha-1811344033.html

В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США

В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США - РИА Новости, 22.08.2022

В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США

Сближение Москвы с Пекином может разрушить планы Вашингтона по доминированию в международном порядке и "разорвать" США, которые не смогут сосредоточиться на... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:10

2022-08-22T16:10

2022-08-22T17:09

в мире

сша

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сближение Москвы с Пекином может разрушить планы Вашингтона по доминированию в международном порядке и "разорвать" США, которые не смогут сосредоточиться на двух направлениях одновременно, пишет китайское издание Global Times.В статье подчеркивается, что США пытаются одновременно соперничать с Россией и Китаем на украинском и азиатско-тихоокеанском направлениях из опасений потерять собственное влияние на мировой арене. Заместитель директора департамента Китайского института международных исследований Тэнцзюнь Чжан убежден, что такая стратегия американских властей объясняется внутренним упадком страны."В текущей ситуации сближение России и Китая повлияет на размещение ресурсов США на обоих направлениях и помешает их усилиям по глобальному доминированию. Нынешние возможности Вашингтона не позволят ему сосредоточиться на двух странах одновременно", — заметил Чжан.Он добавил, что США оказываются не способны преодолеть страх из-за ослабления собственных позиций в мире.Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что внешняя политика Вашингтона направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Он сравнил США с "больным человеком, который отчаянно ищет лечение, надеясь вновь обрести былое здоровье".

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810241696.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, китай, россия