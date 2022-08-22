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В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США - РИА Новости, 22.08.2022
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В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США
В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США - РИА Новости, 22.08.2022
В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США
Сближение Москвы с Пекином может разрушить планы Вашингтона по доминированию в международном порядке и "разорвать" США, которые не смогут сосредоточиться на... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:10
2022-08-22T17:09
в мире
сша
китай
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сближение Москвы с Пекином может разрушить планы Вашингтона по доминированию в международном порядке и "разорвать" США, которые не смогут сосредоточиться на двух направлениях одновременно, пишет китайское издание Global Times.В статье подчеркивается, что США пытаются одновременно соперничать с Россией и Китаем на украинском и азиатско-тихоокеанском направлениях из опасений потерять собственное влияние на мировой арене. Заместитель директора департамента Китайского института международных исследований Тэнцзюнь Чжан убежден, что такая стратегия американских властей объясняется внутренним упадком страны."В текущей ситуации сближение России и Китая повлияет на размещение ресурсов США на обоих направлениях и помешает их усилиям по глобальному доминированию. Нынешние возможности Вашингтона не позволят ему сосредоточиться на двух странах одновременно", — заметил Чжан.Он добавил, что США оказываются не способны преодолеть страх из-за ослабления собственных позиций в мире.Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что внешняя политика Вашингтона направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Он сравнил США с "больным человеком, который отчаянно ищет лечение, надеясь вновь обрести былое здоровье".
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в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
16:10 22.08.2022 (обновлено: 17:09 22.08.2022)
 
В Китае рассказали, как сближение Москвы и Пекина "разорвет" США

Global Times: США не хватит сил одновременно сосредоточиться на России и Китае

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сближение Москвы с Пекином может разрушить планы Вашингтона по доминированию в международном порядке и "разорвать" США, которые не смогут сосредоточиться на двух направлениях одновременно, пишет китайское издание Global Times.
В статье подчеркивается, что США пытаются одновременно соперничать с Россией и Китаем на украинском и азиатско-тихоокеанском направлениях из опасений потерять собственное влияние на мировой арене. Заместитель директора департамента Китайского института международных исследований Тэнцзюнь Чжан убежден, что такая стратегия американских властей объясняется внутренним упадком страны.
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"В текущей ситуации сближение России и Китая повлияет на размещение ресурсов США на обоих направлениях и помешает их усилиям по глобальному доминированию. Нынешние возможности Вашингтона не позволят ему сосредоточиться на двух странах одновременно", — заметил Чжан.
Он добавил, что США оказываются не способны преодолеть страх из-за ослабления собственных позиций в мире.
Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что внешняя политика Вашингтона направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Он сравнил США с "больным человеком, который отчаянно ищет лечение, надеясь вновь обрести былое здоровье".
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