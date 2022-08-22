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"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы

"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 22.08.2022

"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы

Американский флот проигрывает в битве врагу, "куда более страшному, чем Китай или Россия", — ржавчине, говорится в статье Майка Гленна для The Washington Times. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:56

2022-08-22T15:56

2022-08-22T16:27

военно-морские силы сша

китай

россия

в мире

сша

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский флот проигрывает в битве врагу, "куда более страшному, чем Китай или Россия", — ржавчине, говорится в статье Майка Гленна для The Washington Times."Пентагон заклеймил Китай "постоянным соперником", а Россию — "острой угрозой", но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. <…> Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну", — написал Гленн.Он напомнил, что эсминец, покрытый ржавчиной, более заметен в море, а к тому же — бросает тень на имидж вооруженных сил. Но проблема не только косметическая — если ржавчину не лечить, она может нанести серьезный ущерб кораблю.Комментируя эти утверждения, капитан ВМС в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина снижает прочность корабля на треть, поэтому очистка необходима.По мнению экспертов, в проблеме виноваты экоактивисты. Они выступают против методов профилактики ржавчины, угрожающих окружающей среде. Навредила флоту и пандемия. Из-за запретов, введенных для борьбы против COVID-19, многие корабли долгое время не заходили в порты на ремонт.Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что американская армия из-за краха собственной репутации столкнулась с острым недобором призывников и теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.

https://ria.ru/20220822/putin-1811213427.html

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

китай

россия

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

военно-морские силы сша, китай, россия, в мире, сша, министерство обороны сша