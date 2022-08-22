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"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 22.08.2022
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"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы
"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 22.08.2022
"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы
Американский флот проигрывает в битве врагу, "куда более страшному, чем Китай или Россия", — ржавчине, говорится в статье Майка Гленна для The Washington Times. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:56
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военно-морские силы сша
китай
россия
в мире
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский флот проигрывает в битве врагу, "куда более страшному, чем Китай или Россия", — ржавчине, говорится в статье Майка Гленна для The Washington Times."Пентагон заклеймил Китай "постоянным соперником", а Россию — "острой угрозой", но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. &lt;…&gt; Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну", — написал Гленн.Он напомнил, что эсминец, покрытый ржавчиной, более заметен в море, а к тому же — бросает тень на имидж вооруженных сил. Но проблема не только косметическая — если ржавчину не лечить, она может нанести серьезный ущерб кораблю.Комментируя эти утверждения, капитан ВМС в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина снижает прочность корабля на треть, поэтому очистка необходима.По мнению экспертов, в проблеме виноваты экоактивисты. Они выступают против методов профилактики ржавчины, угрожающих окружающей среде. Навредила флоту и пандемия. Из-за запретов, введенных для борьбы против COVID-19, многие корабли долгое время не заходили в порты на ремонт.Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что американская армия из-за краха собственной репутации столкнулась с острым недобором призывников и теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.
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военно-морские силы сша, китай, россия, в мире, сша, министерство обороны сша
Военно-морские силы США, Китай, Россия, В мире, США, Министерство обороны США
15:56 22.08.2022 (обновлено: 16:27 22.08.2022)
 
"Страшнее России". В США забили тревогу из-за новой угрозы

The Washington Times: ржавчина на кораблях ВМС США стала вызовом для Вашингтона

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98). Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский флот проигрывает в битве врагу, "куда более страшному, чем Китай или Россия", — ржавчине, говорится в статье Майка Гленна для The Washington Times.
"Пентагон заклеймил Китай "постоянным соперником", а Россию — "острой угрозой", но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. <…> Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну", — написал Гленн.
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Он напомнил, что эсминец, покрытый ржавчиной, более заметен в море, а к тому же — бросает тень на имидж вооруженных сил. Но проблема не только косметическая — если ржавчину не лечить, она может нанести серьезный ущерб кораблю.
Комментируя эти утверждения, капитан ВМС в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина снижает прочность корабля на треть, поэтому очистка необходима.
По мнению экспертов, в проблеме виноваты экоактивисты. Они выступают против методов профилактики ржавчины, угрожающих окружающей среде. Навредила флоту и пандемия. Из-за запретов, введенных для борьбы против COVID-19, многие корабли долгое время не заходили в порты на ремонт.
Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявлял, что американская армия из-за краха собственной репутации столкнулась с острым недобором призывников и теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.
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