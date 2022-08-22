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Спецоперация, 22 августа: ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/spetsoperatsiya-1811441796.html
Спецоперация, 22 августа: ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном
Спецоперация, 22 августа: ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 22.08.2022
Спецоперация, 22 августа: ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном
Украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:47
2022-08-22T22:47
специальная военная операция на украине
справки
жозеп боррель
михаил мизинцев
хулуси акар
херсонская область
украина
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане, сообщили в администрации Херсонской области. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза разместится тренировочная миссия по подготовке украинских военных.Обстрел Антоновского мостаПредставители экстренных служб Херсонской области сообщили сегодня, что украинские войска обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS. По данным гражданской администрации Херсонской области, в результате обстрела два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. В администрации также рассказали, что удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди пассажиров, ровно как и среди сотрудников из состава местной ремонтно-восстановительной бригады, есть пострадавшие.Ход операцииВ понедельник 22 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, а за прошедшие сутки российскими войсками было уничтожено два взвода украинских РСЗО "Град", три взвода орудий "Гиацинт-Б".По данным оборонного ведомства, в ДНР за сутки ликвидировано до 100 бойцов, а в Запорожской и Николаевской областях около 80 человек личного состава противника.Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6 складов, радиолокационную станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы, сообщается в сводке российского Минобороны.В понедельник вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ.Кроме того, по его словам, подразделения украинской территориальной обороны оборудовали опорный пункт в здании Харьковского автодорожного университета.Украинские войска продолжают прикрываться мирным населением. Так, по информации минобороны, в частных жилых домах Артемовска они разместили артиллерию, прикрываясь мирным населением и провоцируя огонь ВС РФ.С момента начала спецоперации отряды разминирования ВС и МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик проверили более 19 тысяч гектаров территории, обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве в понедельник вечером.За сутки силами РФ было эвакуировано около 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы почти 3,4 миллиона человек, сообщил Мизинцев.Вокруг операцииВ понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза. Он напомнил, что отдельные европейские страны уже осуществляют подготовку украинских военных, в частности, для эксплуатации поставляемой украинским вооруженным силам техники.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой сделки.
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справки, жозеп боррель, михаил мизинцев, хулуси акар, херсонская область , украина, россия, евросоюз, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Справки, Жозеп Боррель, Михаил Мизинцев, Хулуси Акар, Херсонская область , Украина, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЗРК С-300
22:47 22.08.2022
 
Спецоперация, 22 августа: ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном

ВСУ обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане, сообщили в администрации Херсонской области. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза разместится тренировочная миссия по подготовке украинских военных.

Обстрел Антоновского моста

Представители экстренных служб Херсонской области сообщили сегодня, что украинские войска обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS. По данным гражданской администрации Херсонской области, в результате обстрела два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. В администрации также рассказали, что удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди пассажиров, ровно как и среди сотрудников из состава местной ремонтно-восстановительной бригады, есть пострадавшие.

Ход операции

В понедельник 22 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, а за прошедшие сутки российскими войсками было уничтожено два взвода украинских РСЗО "Град", три взвода орудий "Гиацинт-Б".
По данным оборонного ведомства, в ДНР за сутки ликвидировано до 100 бойцов, а в Запорожской и Николаевской областях около 80 человек личного состава противника.
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6 складов, радиолокационную станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы, сообщается в сводке российского Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В понедельник вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ.
Кроме того, по его словам, подразделения украинской территориальной обороны оборудовали опорный пункт в здании Харьковского автодорожного университета.
Украинские войска продолжают прикрываться мирным населением. Так, по информации минобороны, в частных жилых домах Артемовска они разместили артиллерию, прикрываясь мирным населением и провоцируя огонь ВС РФ.
С момента начала спецоперации отряды разминирования ВС и МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик проверили более 19 тысяч гектаров территории, обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве в понедельник вечером.
За сутки силами РФ было эвакуировано около 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы почти 3,4 миллиона человек, сообщил Мизинцев.

Вокруг операции

В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза. Он напомнил, что отдельные европейские страны уже осуществляют подготовку украинских военных, в частности, для эксплуатации поставляемой украинским вооруженным силам техники.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой сделки.
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиЖозеп БоррельМихаил МизинцевХулуси АкарХерсонская областьУкраинаРоссияЕвросоюзВооруженные силы РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗРК С-300
 
 
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