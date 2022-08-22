https://ria.ru/20220822/spetsoperatsiya-1811244420.html

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка - РИА Новости, 22.08.2022

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка

Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2200 самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:16

2022-08-22T12:16

2022-08-22T12:16

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2200 самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220822/pvo-1811241817.html

https://ria.ru/20220822/donbass-1811243333.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф