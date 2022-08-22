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Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/spetsoperatsiya-1811244420.html
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка - РИА Новости, 22.08.2022
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка
Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2200 самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:16
2022-08-22T12:16
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2200 самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220822/pvo-1811241817.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы РФ
12:16 22.08.2022
 
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 4372 украинских танка

Российские войска с 24 февраля уничтожили более 2200 единиц украинской авиационной техники

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине
Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2200 самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссияДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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