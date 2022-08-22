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Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели - РИА Новости, 22.08.2022
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Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели
Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели - РИА Новости, 22.08.2022
Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели
Погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:33
2022-08-22T14:02
москва
россия
общество
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений тишковец
сергей собянин
мосэкомониторинг
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погодных условий в центре европейской части России, включая Московскую область, в ближайшие дни до конца недели существенным образом не изменится. По-прежнему характер погоды будет определять антициклон, центр которого будет располагаться над Верхней Волгой, поэтому преобладать будет восточный, юго-восточный ветер над Московским регионом. Если на юго-востоке в Рязанской области к этому времени пожары еще не будут потушены, продукты горения с лесных пожаров будут распространяться в том числе и в Московскую область", - заявил Синенков.Как сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга, 23 августа в ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ. Днем 23 августа метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере.Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы в понедельник. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
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москва, россия, общество, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений тишковец, сергей собянин, мосэкомониторинг
Москва, Россия, Общество, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Евгений Тишковец, Сергей Собянин, Мосэкомониторинг
13:33 22.08.2022 (обновлено: 14:02 22.08.2022)
 
Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели

Синоптик: погода до конца недели не поменяется, гарь продолжит распространяться в Москву

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост в Москве
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Каменный мост в Москве
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погодных условий в центре европейской части России, включая Московскую область, в ближайшие дни до конца недели существенным образом не изменится. По-прежнему характер погоды будет определять антициклон, центр которого будет располагаться над Верхней Волгой, поэтому преобладать будет восточный, юго-восточный ветер над Московским регионом. Если на юго-востоке в Рязанской области к этому времени пожары еще не будут потушены, продукты горения с лесных пожаров будут распространяться в том числе и в Московскую область", - заявил Синенков.
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Как сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга, 23 августа в ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ. Днем 23 августа метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы в понедельник. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.
В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
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МоскваРоссияОбществоРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ТишковецСергей СобянинМосэкомониторинг
 
 
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