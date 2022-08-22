https://ria.ru/20220822/smog-1811277588.html

Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели

Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели - РИА Новости, 22.08.2022

Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели

Погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:33

2022-08-22T13:33

2022-08-22T14:02

москва

россия

общество

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений тишковец

сергей собянин

мосэкомониторинг

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погодных условий в центре европейской части России, включая Московскую область, в ближайшие дни до конца недели существенным образом не изменится. По-прежнему характер погоды будет определять антициклон, центр которого будет располагаться над Верхней Волгой, поэтому преобладать будет восточный, юго-восточный ветер над Московским регионом. Если на юго-востоке в Рязанской области к этому времени пожары еще не будут потушены, продукты горения с лесных пожаров будут распространяться в том числе и в Московскую область", - заявил Синенков.Как сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга, 23 августа в ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ. Днем 23 августа метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере.Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы в понедельник. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20220822/moskva-1811198571.html

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россия

рязанская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, общество, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений тишковец, сергей собянин, мосэкомониторинг