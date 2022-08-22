13:33 22.08.2022 (обновлено: 14:02 22.08.2022)
Москвичам пообещали сохранение жаркой погоды до конца недели
Синоптик: погода до конца недели не поменяется, гарь продолжит распространяться в Москву
Большой Каменный мост в Москве
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погодных условий в центре европейской части России, включая Московскую область, в ближайшие дни до конца недели существенным образом не изменится. По-прежнему характер погоды будет определять антициклон, центр которого будет располагаться над Верхней Волгой, поэтому преобладать будет восточный, юго-восточный ветер над Московским регионом. Если на юго-востоке в Рязанской области к этому времени пожары еще не будут потушены, продукты горения с лесных пожаров будут распространяться в том числе и в Московскую область", - заявил Синенков.
Как сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга, 23 августа в ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ. Днем 23 августа метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы в понедельник. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.
В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.