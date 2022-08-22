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Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом - РИА Новости, 22.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220822/skobtseva-1810741079.html
Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом
Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом - РИА Новости, 22.08.2022
Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом
В череде красавиц советского кино Ирина Скобцева занимала особое место. Она обладала каким-то неземным обаянием и величием. Каждый фильм с ее участием, даже... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:00
2022-08-22T08:13
культура
ирина скобцева
сергей бондарчук (актер)
ссср
вгик
федор бондарчук
кино и сериалы
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Павел Сурков. В череде красавиц советского кино Ирина Скобцева занимала особое место. Она обладала каким-то неземным обаянием и величием. Каждый фильм с ее участием, даже если она исполняла не главную роль, горячо обсуждали. Сегодня актрисе исполнилось бы 95 лет."Мисс шарм"Ее дебют был триумфальным: в Дездемону из фильма "Отелло" Сергея Юткевича влюбились зрители всего мира. На Каннском фестивале картина получила приз за "Лучшую режиссуру", а молодую актрису наградили титулом "Мисс шарм".Впоследствии экранная страсть между Отелло и Дездемоной перешла в реальную жизнь. Сергей Бондарчук, сыгравший ревнивца, и Ирина Скобцева стали одной из самых обсуждаемых пар.Согласно легенде, на съемках шекспировской трагедии сцену венчания провели под руководством настоящего священника по всем католическим канонам — для достоверности. После чего уже влюбленный Бондарчук пошутил: "Ну, теперь ты от меня не отвертишься".Для него Скобцева стала не просто женой — но музой, советчиком, спутницей, на которую всегда можно положиться. При этом они всегда с большим тактом относились к работе: казалось бы, как один из самых знаменитых режиссеров страны, Бондарчук с легкостью мог отдавать супруге главные роли. Однако для пары искусство было превыше всего.Большие маленькие ролиСкобцева появлялась в фильмах Бондарчука, но зачастую играла эпизодических характерных героинь. Однако и в них ее аристократический талант по-настоящему раскрывался.Образ Элен Курагиной в "Войне и мире" можно было сделать высокомерным и циничным. У актрисы же получилась нервная и немного неуверенная в себе женщина, которая за маской презрения прячет собственное нравственное несовершенство.Даже короткие сцены с ней украшали киноленты — будь то полковой врач в "Они сражались за Родину" или хозяйка корчмы в "Борисе Годунове". Эпизод мог длиться всего минуту, но Скобцева всегда демонстрировала точную, выверенную игру, которая гармонично дополняла картину. С мужем-режиссером Ирина не спорила, была верной помощницей и единомышленницей.Скобцева могла и похулиганить в кадре. Комические образы ей тоже удавались — например, обожавшая собак миссис Ларк в "Мэри Поппинс, до свидания!" или вдова Дуглас в фильме "Совсем пропащий".Неслучайно позже Станислав Говорухин пригласил ее в "Артистку" — легкую и добрую комедию со звездным составом. Никто, кроме Скобцевой, не сумел бы настолько точно передать суть Варвары Фоминичны — матери, которая опекает сорокалетнего сына Викентия, ученого и закоренелого холостяка.Педагог и судьяИрина Скобцева была блестящим педагогом. Вместе с Сергеем Бондарчуком она преподавала во ВГИКе и вела актерскую мастерскую. К ученикам актриса относилась по-матерински заботливо, но строго.Когда в СССР объявили один из первых конкурсов красоты, Скобцеву позвали в жюри. В привлекательности она разбиралась и знала, как с годами не потерять обаяние, харизму и женскую силу. Космическое камеоОна поддерживала всех членов своей большой семьи. Сын, Федор Бондарчук, взявшись снимать "Обитаемый остров" — сложную и с технической, и с художественной точки зрения экранизацию романа братьев Стругацких — предложил Скобцевой небольшое камео.В результате в фильме появился эпизод разговора по связи Максима Каммерера с бабушкой, которая беспокоится за внука, бороздящего просторы Галактики. В этом небольшом фрагменте актриса стала воплощением теплоты, земной стабильности и домашнего уюта.Символический конецИрина Скобцева ушла из жизни 20 октября — именно в эту дату 26 лет назад она потеряла мужа и соратника Сергея Бондарчука. Преданный многими коллегами, обманутый иностранными продюсерами, фактически укравшими копию "Тихого Дона", его последней масштабной киноработы, он тяжело переживал изменения, которые произошли в кинематографе в девяностые. Любимая жена была его единственной опорой и поддержкой.Скобцева свято чтила память мужа, а для близких всегда оставалась матриархом.
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ирина скобцева, сергей бондарчук (актер), ссср, вгик, федор бондарчук, кино и сериалы
Культура, Ирина Скобцева, Сергей Бондарчук (актер), СССР, ВГИК, Федор Бондарчук, Кино и сериалы
08:00 22.08.2022 (обновлено: 08:13 22.08.2022)
 

Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом

© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Скобцева
Актриса Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / В. Козлов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Павел Сурков. В череде красавиц советского кино Ирина Скобцева занимала особое место. Она обладала каким-то неземным обаянием и величием. Каждый фильм с ее участием, даже если она исполняла не главную роль, горячо обсуждали. Сегодня актрисе исполнилось бы 95 лет.

"Мисс шарм"

Ее дебют был триумфальным: в Дездемону из фильма "Отелло" Сергея Юткевича влюбились зрители всего мира. На Каннском фестивале картина получила приз за "Лучшую режиссуру", а молодую актрису наградили титулом "Мисс шарм".
Впоследствии экранная страсть между Отелло и Дездемоной перешла в реальную жизнь. Сергей Бондарчук, сыгравший ревнивца, и Ирина Скобцева стали одной из самых обсуждаемых пар.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Отелло"

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме Отелло
1 из 2

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Отелло"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Отелло", режиссер Сергей Юткевич

Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева
2 из 2

Кадр из фильма "Отелло", режиссер Сергей Юткевич

© РИА Новости
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1 из 2

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Отелло"

© РИА Новости
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2 из 2

Кадр из фильма "Отелло", режиссер Сергей Юткевич

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Согласно легенде, на съемках шекспировской трагедии сцену венчания провели под руководством настоящего священника по всем католическим канонам — для достоверности. После чего уже влюбленный Бондарчук пошутил: "Ну, теперь ты от меня не отвертишься".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич), в роли Отелло — Сергей Бондарчук, Дездемона — Ирина Скобцева
Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Отелло - актер Сергей Бондарчук, Дездемона - актриса Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич), в роли Отелло — Сергей Бондарчук, Дездемона — Ирина Скобцева
Для него Скобцева стала не просто женой — но музой, советчиком, спутницей, на которую всегда можно положиться. При этом они всегда с большим тактом относились к работе: казалось бы, как один из самых знаменитых режиссеров страны, Бондарчук с легкостью мог отдавать супруге главные роли. Однако для пары искусство было превыше всего.

Большие маленькие роли

Скобцева появлялась в фильмах Бондарчука, но зачастую играла эпизодических характерных героинь. Однако и в них ее аристократический талант по-настоящему раскрывался.
Образ Элен Курагиной в "Войне и мире" можно было сделать высокомерным и циничным. У актрисы же получилась нервная и немного неуверенная в себе женщина, которая за маской презрения прячет собственное нравственное несовершенство.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма по роману Толстого "Война и мир", 1-я серия "Андрей Болконский", в роли Элен Курагиной (Безуховой) — Ирина Скобцева

Ирина Скобцева в фильме Война и мир
1 из 2

Кадр из фильма по роману Толстого "Война и мир", 1-я серия "Андрей Болконский", в роли Элен Курагиной (Безуховой) — Ирина Скобцева

© РИА Новости
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© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма "Война и мир", киностудия "Мосфильм", режиссер-постановщик Сергей Бондарчук, съемка 1966 года

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме Война и мир. 1966 год
2 из 2

Кадр из художественного фильма "Война и мир", киностудия "Мосфильм", режиссер-постановщик Сергей Бондарчук, съемка 1966 года

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в фотобанк
1 из 2

Кадр из фильма по роману Толстого "Война и мир", 1-я серия "Андрей Болконский", в роли Элен Курагиной (Безуховой) — Ирина Скобцева

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 2

Кадр из художественного фильма "Война и мир", киностудия "Мосфильм", режиссер-постановщик Сергей Бондарчук, съемка 1966 года

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в фотобанк
Даже короткие сцены с ней украшали киноленты — будь то полковой врач в "Они сражались за Родину" или хозяйка корчмы в "Борисе Годунове". Эпизод мог длиться всего минуту, но Скобцева всегда демонстрировала точную, выверенную игру, которая гармонично дополняла картину. С мужем-режиссером Ирина не спорила, была верной помощницей и единомышленницей.
© Мосфильм (1975)

Военврач в исполнении Ирины Скобцевой в "Они сражались за Родину"

Кадр из фильма Они сражались за родину
1 из 2

Военврач в исполнении Ирины Скобцевой в "Они сражались за Родину"

© Мосфильм (1975)
© Мосфильм (1986)

Ирина Скобцева в киноленте "Борис Годунов"

Кадр из фильма Борис Годунов
2 из 2

Ирина Скобцева в киноленте "Борис Годунов"

© Мосфильм (1986)
1 из 2

Военврач в исполнении Ирины Скобцевой в "Они сражались за Родину"

© Мосфильм (1975)
2 из 2

Ирина Скобцева в киноленте "Борис Годунов"

© Мосфильм (1986)
Скобцева могла и похулиганить в кадре. Комические образы ей тоже удавались — например, обожавшая собак миссис Ларк в "Мэри Поппинс, до свидания!" или вдова Дуглас в фильме "Совсем пропащий".
© Мосфильм (1983)

Миссис Ларк в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"

Кадр из фильма Мэри Поппинс, до свидания!
1 из 3

Миссис Ларк в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"

© Мосфильм (1983)
© Мосфильм (1973)

Вдова Дуглас, кадр из фильма "Совсем пропащий"

Кадр из фильма Совсем пропащий
2 из 3

Вдова Дуглас, кадр из фильма "Совсем пропащий"

© Мосфильм (1973)
© Вертикаль (2007)Кадр из фильма "Артистка"
Кадр из фильма Артистка
3 из 3
Кадр из фильма "Артистка"
© Вертикаль (2007)
1 из 3

Миссис Ларк в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"

© Мосфильм (1983)
2 из 3

Вдова Дуглас, кадр из фильма "Совсем пропащий"

© Мосфильм (1973)
3 из 3
Кадр из фильма "Артистка"
© Вертикаль (2007)
Неслучайно позже Станислав Говорухин пригласил ее в "Артистку" — легкую и добрую комедию со звездным составом. Никто, кроме Скобцевой, не сумел бы настолько точно передать суть Варвары Фоминичны — матери, которая опекает сорокалетнего сына Викентия, ученого и закоренелого холостяка.

Педагог и судья

Ирина Скобцева была блестящим педагогом. Вместе с Сергеем Бондарчуком она преподавала во ВГИКе и вела актерскую мастерскую. К ученикам актриса относилась по-матерински заботливо, но строго.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСергей Бондарчук и его жена Ирина Скобцева на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II
Сергей Бондарчук и его жена Ирина Скобцева на приеме у королевы Англии Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
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Сергей Бондарчук и его жена Ирина Скобцева на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II
Когда в СССР объявили один из первых конкурсов красоты, Скобцеву позвали в жюри. В привлекательности она разбиралась и знала, как с годами не потерять обаяние, харизму и женскую силу.

Космическое камео

Она поддерживала всех членов своей большой семьи. Сын, Федор Бондарчук, взявшись снимать "Обитаемый остров" — сложную и с технической, и с художественной точки зрения экранизацию романа братьев Стругацких — предложил Скобцевой небольшое камео.
© Арт Пикчерс Студия, Нон-стоп Продакшн (2008)Кадр из фильма "Обитаемый остров"
Кадр из фильма Обитаемый остров
© Арт Пикчерс Студия, Нон-стоп Продакшн (2008)
Кадр из фильма "Обитаемый остров"
В результате в фильме появился эпизод разговора по связи Максима Каммерера с бабушкой, которая беспокоится за внука, бороздящего просторы Галактики. В этом небольшом фрагменте актриса стала воплощением теплоты, земной стабильности и домашнего уюта.

Символический конец

Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября — именно в эту дату 26 лет назад она потеряла мужа и соратника Сергея Бондарчука. Преданный многими коллегами, обманутый иностранными продюсерами, фактически укравшими копию "Тихого Дона", его последней масштабной киноработы, он тяжело переживал изменения, которые произошли в кинематографе в девяностые. Любимая жена была его единственной опорой и поддержкой.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сергей Бондарчук в роли Коростелева, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа" (режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин)

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма Сережа
1 из 4

Сергей Бондарчук в роли Коростелева, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа" (режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин)

© РИА Новости
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© РИА Новости / Игорь Костин / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР, кинорежиссер Сергей Бондарчук с женой Ириной Скобцевой на Красной площади в Москве

Народный артист, кинорежиссер Сергей Бондарчук с женой - киноактрисой Ириной Скобцевой на Красной площади в Москве
2 из 4

Народный артист СССР, кинорежиссер Сергей Бондарчук с женой Ириной Скобцевой на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Игорь Костин
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© РИА Новости / Олег Котляренко / Перейти в фотобанк

Актер и кинорежиссер Федор Бондарчук со своей матерью, актрисой Ириной Скобцевой перед началом церемонии открытия XIX российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи

Актер и кинорежиссер Федор Бондарчук со своей матерью, актрисой Ириной Скобцевой перед началом церемонии открытия российского фестиваля Кинотавр
3 из 4

Актер и кинорежиссер Федор Бондарчук со своей матерью, актрисой Ириной Скобцевой перед началом церемонии открытия XIX российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Олег Котляренко
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Федор Бондарчук с матерью перед началом премьеры фильма Дуни Смирновой "2 дня" в кинотеатре "Октябрь"

Актер Федор Бондарчук с матерью актрисой Ириной Скобцевой
4 из 4

Федор Бондарчук с матерью перед началом премьеры фильма Дуни Смирновой "2 дня" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
1 из 4

Сергей Бондарчук в роли Коростелева, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа" (режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин)

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 4

Народный артист СССР, кинорежиссер Сергей Бондарчук с женой Ириной Скобцевой на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Актер и кинорежиссер Федор Бондарчук со своей матерью, актрисой Ириной Скобцевой перед началом церемонии открытия XIX российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Олег Котляренко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Федор Бондарчук с матерью перед началом премьеры фильма Дуни Смирновой "2 дня" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Скобцева свято чтила память мужа, а для близких всегда оставалась матриархом.
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КультураИрина СкобцеваСергей Бондарчук (актер)СССРВГИКФедор БондарчукКино и сериалы
 
 
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