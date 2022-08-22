https://ria.ru/20220822/skobtseva-1810741079.html

Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом

Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом - РИА Новости, 22.08.2022

Скобцева и Бондарчук: главный советский роман с символическим концом

В череде красавиц советского кино Ирина Скобцева занимала особое место. Она обладала каким-то неземным обаянием и величием. Каждый фильм с ее участием, даже... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:00

2022-08-22T08:00

2022-08-22T08:13

культура

ирина скобцева

сергей бондарчук (актер)

ссср

вгик

федор бондарчук

кино и сериалы

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Павел Сурков. В череде красавиц советского кино Ирина Скобцева занимала особое место. Она обладала каким-то неземным обаянием и величием. Каждый фильм с ее участием, даже если она исполняла не главную роль, горячо обсуждали. Сегодня актрисе исполнилось бы 95 лет."Мисс шарм"Ее дебют был триумфальным: в Дездемону из фильма "Отелло" Сергея Юткевича влюбились зрители всего мира. На Каннском фестивале картина получила приз за "Лучшую режиссуру", а молодую актрису наградили титулом "Мисс шарм".Впоследствии экранная страсть между Отелло и Дездемоной перешла в реальную жизнь. Сергей Бондарчук, сыгравший ревнивца, и Ирина Скобцева стали одной из самых обсуждаемых пар.Согласно легенде, на съемках шекспировской трагедии сцену венчания провели под руководством настоящего священника по всем католическим канонам — для достоверности. После чего уже влюбленный Бондарчук пошутил: "Ну, теперь ты от меня не отвертишься".Для него Скобцева стала не просто женой — но музой, советчиком, спутницей, на которую всегда можно положиться. При этом они всегда с большим тактом относились к работе: казалось бы, как один из самых знаменитых режиссеров страны, Бондарчук с легкостью мог отдавать супруге главные роли. Однако для пары искусство было превыше всего.Большие маленькие ролиСкобцева появлялась в фильмах Бондарчука, но зачастую играла эпизодических характерных героинь. Однако и в них ее аристократический талант по-настоящему раскрывался.Образ Элен Курагиной в "Войне и мире" можно было сделать высокомерным и циничным. У актрисы же получилась нервная и немного неуверенная в себе женщина, которая за маской презрения прячет собственное нравственное несовершенство.Даже короткие сцены с ней украшали киноленты — будь то полковой врач в "Они сражались за Родину" или хозяйка корчмы в "Борисе Годунове". Эпизод мог длиться всего минуту, но Скобцева всегда демонстрировала точную, выверенную игру, которая гармонично дополняла картину. С мужем-режиссером Ирина не спорила, была верной помощницей и единомышленницей.Скобцева могла и похулиганить в кадре. Комические образы ей тоже удавались — например, обожавшая собак миссис Ларк в "Мэри Поппинс, до свидания!" или вдова Дуглас в фильме "Совсем пропащий".Неслучайно позже Станислав Говорухин пригласил ее в "Артистку" — легкую и добрую комедию со звездным составом. Никто, кроме Скобцевой, не сумел бы настолько точно передать суть Варвары Фоминичны — матери, которая опекает сорокалетнего сына Викентия, ученого и закоренелого холостяка.Педагог и судьяИрина Скобцева была блестящим педагогом. Вместе с Сергеем Бондарчуком она преподавала во ВГИКе и вела актерскую мастерскую. К ученикам актриса относилась по-матерински заботливо, но строго.Когда в СССР объявили один из первых конкурсов красоты, Скобцеву позвали в жюри. В привлекательности она разбиралась и знала, как с годами не потерять обаяние, харизму и женскую силу. Космическое камеоОна поддерживала всех членов своей большой семьи. Сын, Федор Бондарчук, взявшись снимать "Обитаемый остров" — сложную и с технической, и с художественной точки зрения экранизацию романа братьев Стругацких — предложил Скобцевой небольшое камео.В результате в фильме появился эпизод разговора по связи Максима Каммерера с бабушкой, которая беспокоится за внука, бороздящего просторы Галактики. В этом небольшом фрагменте актриса стала воплощением теплоты, земной стабильности и домашнего уюта.Символический конецИрина Скобцева ушла из жизни 20 октября — именно в эту дату 26 лет назад она потеряла мужа и соратника Сергея Бондарчука. Преданный многими коллегами, обманутый иностранными продюсерами, фактически укравшими копию "Тихого Дона", его последней масштабной киноработы, он тяжело переживал изменения, которые произошли в кинематографе в девяностые. Любимая жена была его единственной опорой и поддержкой.Скобцева свято чтила память мужа, а для близких всегда оставалась матриархом.

https://ria.ru/20220808/hoffman-1807564076.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

ирина скобцева, сергей бондарчук (актер), ссср, вгик, федор бондарчук, кино и сериалы