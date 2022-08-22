https://ria.ru/20220822/sizo-1811184808.html
В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО
В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО - РИА Новости, 22.08.2022
В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО
Двух сотрудников кемеровского СИЗО-1, которых обвиняемые взяли в заложники, успешно освободили, сообщили в региональном главке ФСИН. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T02:47
2022-08-22T02:47
2022-08-22T10:14
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Двух сотрудников кемеровского СИЗО-1, которых обвиняемые взяли в заложники, успешно освободили, сообщили в региональном главке ФСИН."В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.По его словам, обвиняемых было восемь человек, все они проходят по делам о тяжких преступлениях.Об инциденте в СИЗО-1 в Кемерово стало известно накануне вечером. Сообщалось, что обвиняемые заблокировали в камере двух сотрудников учреждения — мужчину и женщину. C обвиняемыми велись переговоры. Несмотря на инцидент, ситуация, как заявляли в ГУФСИН, была контролируемой.
https://ria.ru/20220807/koloniya-1807833961.html
кемерово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово
02:47 22.08.2022 (обновлено: 10:14 22.08.2022)
В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО
В Кемерово освободили двух взятых в заложники сотрудников СИЗО-1, пострадавших нет
КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Двух сотрудников кемеровского СИЗО-1, которых обвиняемые взяли в заложники, успешно освободили, сообщили в региональном главке ФСИН.
"В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обвиняемых было восемь человек, все они проходят по делам о тяжких преступлениях.
Об инциденте в СИЗО-1 в Кемерово стало известно накануне вечером. Сообщалось, что обвиняемые заблокировали в камере двух сотрудников учреждения — мужчину и женщину. C обвиняемыми велись переговоры. Несмотря на инцидент, ситуация, как заявляли в ГУФСИН, была контролируемой.