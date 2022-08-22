https://ria.ru/20220822/sizo-1811184808.html

В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО

В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО - РИА Новости, 22.08.2022

В Кемерово освободили взятых в заложники сотрудников СИЗО

Двух сотрудников кемеровского СИЗО-1, которых обвиняемые взяли в заложники, успешно освободили, сообщили в региональном главке ФСИН. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T02:47

2022-08-22T02:47

2022-08-22T10:14

происшествия

кемерово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793755415_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea9ef86fabab73ffd81b4598a2e38d65.jpg

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Двух сотрудников кемеровского СИЗО-1, которых обвиняемые взяли в заложники, успешно освободили, сообщили в региональном главке ФСИН."В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.По его словам, обвиняемых было восемь человек, все они проходят по делам о тяжких преступлениях.Об инциденте в СИЗО-1 в Кемерово стало известно накануне вечером. Сообщалось, что обвиняемые заблокировали в камере двух сотрудников учреждения — мужчину и женщину. C обвиняемыми велись переговоры. Несмотря на инцидент, ситуация, как заявляли в ГУФСИН, была контролируемой.

https://ria.ru/20220807/koloniya-1807833961.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, кемерово