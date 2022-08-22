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Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу - РИА Новости, 22.08.2022
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Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу
Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу - РИА Новости, 22.08.2022
Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках "важного сырья" вместо российского, пишет DPA. "Канада так же богата... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:25
2022-08-22T21:43
в мире
германия
олаф шольц
канада
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках "важного сырья" вместо российского, пишет DPA. "Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия", — утверждает Шольц. Он добавил, что Берлин хочет особенно тесно взаимодействовать с Оттавой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода. Кроме того, канцлер намерен обсудить поставки сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города в ходе визита, который продлится с 21 по 23 августа. Среди тем обсуждения Шольца и Трюдо в ходе предстоящей встречи заявлена, в частности, Украина.Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html
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в мире, германия, олаф шольц, канада, россия
В мире, Германия, Олаф Шольц, Канада, Россия
10:25 22.08.2022 (обновлено: 21:43 22.08.2022)
 
Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу

Канцлер Германии Шольц приехал в Канаду для поиска альтернативы газу из России

© AFP 2022 / Dave ChanКанцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Dave Chan
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках "важного сырья" вместо российского, пишет DPA.

"Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия", — утверждает Шольц.
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Он добавил, что Берлин хочет особенно тесно взаимодействовать с Оттавой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода. Кроме того, канцлер намерен обсудить поставки сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города в ходе визита, который продлится с 21 по 23 августа. Среди тем обсуждения Шольца и Трюдо в ходе предстоящей встречи заявлена, в частности, Украина.

Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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