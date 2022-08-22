https://ria.ru/20220822/sholts-1811214357.html

Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу

Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу - РИА Новости, 22.08.2022

Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках "важного сырья" вместо российского, пишет DPA. "Канада так же богата... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:25

2022-08-22T10:25

2022-08-22T21:43

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках "важного сырья" вместо российского, пишет DPA. "Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия", — утверждает Шольц. Он добавил, что Берлин хочет особенно тесно взаимодействовать с Оттавой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода. Кроме того, канцлер намерен обсудить поставки сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города в ходе визита, который продлится с 21 по 23 августа. Среди тем обсуждения Шольца и Трюдо в ходе предстоящей встречи заявлена, в частности, Украина.Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html

https://ria.ru/20220730/germaniya-1806113473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, олаф шольц, канада, россия