10:25 22.08.2022 (обновлено: 21:43 22.08.2022)
Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу
Канцлер Германии Шольц приехал в Канаду для поиска альтернативы газу из России
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках "важного сырья" вместо российского, пишет DPA.
"Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия", — утверждает Шольц.
"Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия", — утверждает Шольц.
Он добавил, что Берлин хочет особенно тесно взаимодействовать с Оттавой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода. Кроме того, канцлер намерен обсудить поставки сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города в ходе визита, который продлится с 21 по 23 августа. Среди тем обсуждения Шольца и Трюдо в ходе предстоящей встречи заявлена, в частности, Украина.
Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города в ходе визита, который продлится с 21 по 23 августа. Среди тем обсуждения Шольца и Трюдо в ходе предстоящей встречи заявлена, в частности, Украина.
Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.