https://ria.ru/20220822/sholts-1811181294.html

СМИ назвали цель активисток, обнаживших грудь перед Шольцем

СМИ назвали цель активисток, обнаживших грудь перед Шольцем - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ назвали цель активисток, обнаживших грудь перед Шольцем

Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали немедленного эмбарго на российский газ и "больше не... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T01:09

2022-08-22T01:09

2022-08-22T02:36

в мире

германия

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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали немедленного эмбарго на российский газ и "больше не давать денег Путину", следует из видео инцидента, опубликованного немецким изданием Welt.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей в воскресенье произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки.Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "Больше никаких денег Путину!", "эмбарго на газ сейчас!"Как сообщалось ранее, другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.

https://ria.ru/20220821/sholts-1811148183.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия