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Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области - РИА Новости, 22.08.2022
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Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области
Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области - РИА Новости, 22.08.2022
Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:02
2022-08-22T15:44
россия
общество
томская область
владимир мазур
томск
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях и пообещал передать в правительство обращения региона."В Томской области ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведениях, и давно уже", - сказал Путин.Врио главы региона рассказал, что сейчас есть "некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно" и просил Путина о поддержке.По его словам, в регионе необходимо построить 16 школ, чтобы убрать вторую смену. На сегодняшний день, как сообщил Мазур, 41% детей в Томске учатся во вторую смену, по области - порядка 35%."Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России", - ответил президент.
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россия, общество, томская область, владимир мазур, томск
Россия, Общество, Томская область, Владимир Мазур, Томск
15:02 22.08.2022 (обновлено: 15:44 22.08.2022)
 
Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области

Путин на встрече с Мазуром обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях и пообещал передать в правительство обращения региона.
Томской области ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведениях, и давно уже", - сказал Путин.
Врио главы региона рассказал, что сейчас есть "некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно" и просил Путина о поддержке.
По его словам, в регионе необходимо построить 16 школ, чтобы убрать вторую смену. На сегодняшний день, как сообщил Мазур, 41% детей в Томске учатся во вторую смену, по области - порядка 35%.
"Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России", - ответил президент.
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РоссияОбществоТомская областьВладимир МазурТомск
 
 
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