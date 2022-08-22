https://ria.ru/20220822/shkoly-1811321732.html

Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области

Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области - РИА Новости, 22.08.2022

Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:02

2022-08-22T15:02

2022-08-22T15:44

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общество

томская область

владимир мазур

томск

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях и пообещал передать в правительство обращения региона."В Томской области ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведениях, и давно уже", - сказал Путин.Врио главы региона рассказал, что сейчас есть "некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно" и просил Путина о поддержке.По его словам, в регионе необходимо построить 16 школ, чтобы убрать вторую смену. На сегодняшний день, как сообщил Мазур, 41% детей в Томске учатся во вторую смену, по области - порядка 35%."Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России", - ответил президент.

https://ria.ru/20220819/shkoly-1810761112.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, томская область, владимир мазур, томск