https://ria.ru/20220822/shkoly-1811321732.html
Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области
Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области - РИА Новости, 22.08.2022
Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:02
2022-08-22T15:02
2022-08-22T15:44
россия
общество
томская область
владимир мазур
томск
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях и пообещал передать в правительство обращения региона."В Томской области ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведениях, и давно уже", - сказал Путин.Врио главы региона рассказал, что сейчас есть "некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно" и просил Путина о поддержке.По его словам, в регионе необходимо построить 16 школ, чтобы убрать вторую смену. На сегодняшний день, как сообщил Мазур, 41% детей в Томске учатся во вторую смену, по области - порядка 35%."Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России", - ответил президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, томская область, владимир мазур, томск
Россия, Общество, Томская область, Владимир Мазур, Томск
15:02 22.08.2022 (обновлено: 15:44 22.08.2022)
Путин обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области
Путин на встрече с Мазуром обратил внимание на нехватку мест в школах в Томской области
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром обратил
внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях и пообещал передать в правительство обращения региона.
"В Томской области
ощущается нехватка мест в общеобразовательных учебных заведениях, и давно уже", - сказал Путин.
Врио главы региона рассказал, что сейчас есть "некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно" и просил Путина о поддержке.
По его словам, в регионе необходимо построить 16 школ, чтобы убрать вторую смену. На сегодняшний день, как сообщил Мазур, 41% детей в Томске
учатся во вторую смену, по области - порядка 35%.
"Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России", - ответил президент.