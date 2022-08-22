https://ria.ru/20220822/shkola-1811286823.html

Томская область получила два миллиарда рублей на ремонт школ

Томская область получила два миллиарда рублей на ремонт школ - РИА Новости, 22.08.2022

Томская область получила два миллиарда рублей на ремонт школ

Томская область получила 2 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт школ, сообщил врио губернатора Томской области Владимир Мазур на региональном... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:49

2022-08-22T13:49

2022-08-22T13:49

томская область

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ТОМСК, 22 авг – РИА Новости. Томская область получила 2 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт школ, сообщил врио губернатора Томской области Владимир Мазур на региональном отраслевом штабе по школьному образованию.Глава региона отметил, что утвердил региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области", согласно которому в 2022-2023 годах планируется отремонтировать 24 здания школы, в том числе десять – в этом году."На ремонт 23 школ мы уже получили из федерального бюджета более двух миллиардов. Еще на один дополнительный объект - Томский физико-технический лицей - федеральные средства поступят до конца года. В регионе создан и действует штаб по реализации этого проекта, который координирует работу органов местного самоуправлении и региональной власти. По 10 объектам 2022 года и трем объектам 2022-2023 годов заключены контракты на проведение капитального ремонта", - сказал Мазур.Врио губернатора подчеркнул, что вместе с федеральным правительством работает над поиском дополнительных средств на ремонт школ."В Томске остро стоит проблема не только капитального ремонта школ, но и строительства новых. Более 40% детей у нас учатся во вторую смену. За последние пять лет в Томске построены четыре школы, сейчас возводится пятая и проектируются еще две", – отметил он.Кроме того, по итогам поездок по муниципалитетам Мазур принял решение о необходимости строительства школы в районе бывшего военного госпиталя по улице Сибирской. В Бакчаре ускорят подготовку проектно-сметной документации на новое здание начальной школы на 200 детей, а в Колпашеве местные власти в срочном порядке подготовят проект строительства новой школы №5.

https://ria.ru/20220816/tomsk-1809985337.html

https://ria.ru/20220728/doroga-1805479913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, томск, колпашево, бакчар, томская область, россия, школа, владимир мазур