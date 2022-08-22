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На Восточном начали подготовку к запуску первого аппарата проекта "Сфера" - РИА Новости, 22.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220822/sfera-1811360717.html
На Восточном начали подготовку к запуску первого аппарата проекта "Сфера"
На Восточном начали подготовку к запуску первого аппарата проекта "Сфера" - РИА Новости, 22.08.2022
На Восточном начали подготовку к запуску первого аппарата проекта "Сфера"
Подготовка в запуску аппарата-демонстратора "Скиф-Д", который станет первым спутником группировки "Сфера", началась на космодроме Восточный, сообщил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:57
2022-08-22T16:57
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подготовка в запуску аппарата-демонстратора "Скиф-Д", который станет первым спутником группировки "Сфера", началась на космодроме Восточный, сообщил "Роскосмос"."На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта "Сфера". Перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний. Специалисты "Роскосмоса" осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов", - говорится в сообщении.Отмечается, что разгонный блок "Фрегат" запустит три космических аппарата связи "Гонец-М" и спутник-демонстратор технологий широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д". Он станет первым аппаратом проекта по созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".Ранее сообщалось, что пуск намечен на конец октября.Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов" в группировку войдут аппараты связи "Экспресс" и "Экспресс-РВ" и спутники "Марафон" интернета вещей. Кроме того, в составе группировки будут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр", и спутники наблюдения "Беркут".Согласованный правительством проект предполагает бюджетное финансирование в 95 миллиардов рублей, хотя всего создание "Сферы" оценивается в 180 миллиардов. До 2024 года будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно.
https://ria.ru/20220819/cheburashka-1810769741.html
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космос - риа наука, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос
16:57 22.08.2022
 
На Восточном начали подготовку к запуску первого аппарата проекта "Сфера"

"Роскосмос": на Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта "Сфера"

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета, установленная на стартовом столе космодрома Восточный
Ракета, установленная на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Ракета, установленная на стартовом столе космодрома Восточный . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подготовка в запуску аппарата-демонстратора "Скиф-Д", который станет первым спутником группировки "Сфера", началась на космодроме Восточный, сообщил "Роскосмос".
"На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта "Сфера". Перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний. Специалисты "Роскосмоса" осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разгонный блок "Фрегат" запустит три космических аппарата связи "Гонец-М" и спутник-демонстратор технологий широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д". Он станет первым аппаратом проекта по созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".
Ранее сообщалось, что пуск намечен на конец октября.
Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов" в группировку войдут аппараты связи "Экспресс" и "Экспресс-РВ" и спутники "Марафон" интернета вещей. Кроме того, в составе группировки будут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр", и спутники наблюдения "Беркут".
Согласованный правительством проект предполагает бюджетное финансирование в 95 миллиардов рублей, хотя всего создание "Сферы" оценивается в 180 миллиардов. До 2024 года будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно.
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