https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811289091.html

Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева

Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 22.08.2022

Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева

Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:56

2022-08-22T13:56

2022-08-22T14:22

республика крым

севастополь

украина

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отметил, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища"."На этой неделе у нас посмотрим, как ситуация будет развиваться, но, скорее всего, к определенным датам товарищи, как назвать-то помягче, которые в Киеве разговаривают сами с собой, могут опять-таки провокации по поводу, в том числе Севастополя, затеять. Будем дополнительно здесь усиленную готовность поддерживать", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.По его словам, в городе до конца августа действует желтый уровень террористической опасности."Все службы приведены в необходимый режим готовности", - подчеркнул Развожаев.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работала ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.

https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811233662.html

https://ria.ru/20220821/sevastopol-1811174362.html

республика крым

севастополь

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, севастополь, украина, киев, евпатория, в мире, россия