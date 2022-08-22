https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811289091.html
Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева
Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 22.08.2022
Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева
Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:56
2022-08-22T13:56
2022-08-22T14:22
республика крым
севастополь
украина
киев
евпатория
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отметил, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища"."На этой неделе у нас посмотрим, как ситуация будет развиваться, но, скорее всего, к определенным датам товарищи, как назвать-то помягче, которые в Киеве разговаривают сами с собой, могут опять-таки провокации по поводу, в том числе Севастополя, затеять. Будем дополнительно здесь усиленную готовность поддерживать", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.По его словам, в городе до конца августа действует желтый уровень террористической опасности."Все службы приведены в необходимый режим готовности", - подчеркнул Развожаев.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работала ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811233662.html
https://ria.ru/20220821/sevastopol-1811174362.html
республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, украина, киев, евпатория, в мире, россия
Республика Крым, Севастополь, Украина, Киев, Евпатория, В мире, Россия
13:56 22.08.2022 (обновлено: 14:22 22.08.2022)
Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева
Губернатор Севастополя Развожаев допустил новые провокации со стороны Киева на этой неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отметил, что Севастополь
находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища".
"На этой неделе у нас посмотрим, как ситуация будет развиваться, но, скорее всего, к определенным датам товарищи, как назвать-то помягче, которые в Киеве разговаривают сами с собой, могут опять-таки провокации по поводу, в том числе Севастополя, затеять. Будем дополнительно здесь усиленную готовность поддерживать", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
По его словам, в городе до конца августа действует желтый уровень террористической опасности.
"Все службы приведены в необходимый режим готовности", - подчеркнул Развожаев.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории
, мыса Тарханкут, Керчи
. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работала ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.