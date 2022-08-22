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Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 22.08.2022
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Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева
Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 22.08.2022
Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева
Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:56
2022-08-22T14:22
республика крым
севастополь
украина
киев
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отметил, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища"."На этой неделе у нас посмотрим, как ситуация будет развиваться, но, скорее всего, к определенным датам товарищи, как назвать-то помягче, которые в Киеве разговаривают сами с собой, могут опять-таки провокации по поводу, в том числе Севастополя, затеять. Будем дополнительно здесь усиленную готовность поддерживать", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.По его словам, в городе до конца августа действует желтый уровень террористической опасности."Все службы приведены в необходимый режим готовности", - подчеркнул Развожаев.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работала ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811233662.html
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республика крым, севастополь, украина, киев, евпатория, в мире, россия
Республика Крым, Севастополь, Украина, Киев, Евпатория, В мире, Россия
13:56 22.08.2022 (обновлено: 14:22 22.08.2022)
 
Губернатор Севастополя предупредил о возможных провокациях Киева

Губернатор Севастополя Развожаев допустил новые провокации со стороны Киева на этой неделе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Киевские власти могут затеять к "определенным датам" новые провокации в отношении Севастополя, в регионе действует усиленная готовность, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отметил, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища".
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
11:45Специальная военная операция на Украине
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам
"На этой неделе у нас посмотрим, как ситуация будет развиваться, но, скорее всего, к определенным датам товарищи, как назвать-то помягче, которые в Киеве разговаривают сами с собой, могут опять-таки провокации по поводу, в том числе Севастополя, затеять. Будем дополнительно здесь усиленную готовность поддерживать", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
По его словам, в городе до конца августа действует желтый уровень террористической опасности.
"Все службы приведены в необходимый режим готовности", - подчеркнул Развожаев.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работала ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 23:24Специальная военная операция на Украине
В Севастополе вновь сработали системы ПВО
 
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