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В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин - РИА Новости, 22.08.2022
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В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин
В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин - РИА Новости, 22.08.2022
В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос формирования добровольных народных дружин в городе в целях общественной безопасности. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:29
2022-08-22T13:51
россия
республика крым
севастополь
евпатория
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос формирования добровольных народных дружин в городе в целях общественной безопасности.Ранее Развожаев на фоне атак украинских беспилотников на Крымский полуостров сообщал, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отмечал, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища"."Люди очень много писали, что готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время. Здесь надо подумать в формате ДНД (добровольных народных дружин – ред.). Эта практика у нас была", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.При этом губернатор поручил департаменту общественной безопасности города проработать систему привлечения к патрулированию города добровольцев."Лишним не будет, если в городе будет дополнительное патрулирование за счет добровольцев", - сказал губернатор.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811233662.html
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россия
республика крым
севастополь
евпатория
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россия, республика крым, севастополь, евпатория, керчь, михаил развозжаев
Россия, Республика Крым, Севастополь, Евпатория, Керчь, Михаил Развозжаев
13:29 22.08.2022 (обновлено: 13:51 22.08.2022)
 
В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин

Губернатор Севастополя поручил проработать вопрос формирования народных дружин

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос формирования добровольных народных дружин в городе в целях общественной безопасности.
Ранее Развожаев на фоне атак украинских беспилотников на Крымский полуостров сообщал, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отмечал, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища".
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
11:45Специальная военная операция на Украине
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам
"Люди очень много писали, что готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время. Здесь надо подумать в формате ДНД (добровольных народных дружин – ред.). Эта практика у нас была", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
При этом губернатор поручил департаменту общественной безопасности города проработать систему привлечения к патрулированию города добровольцев.
"Лишним не будет, если в городе будет дополнительное патрулирование за счет добровольцев", - сказал губернатор.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
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РоссияРеспублика КрымСевастопольЕвпаторияКерчьМихаил Развозжаев
 
 
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