https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811276104.html

В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин

В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин - РИА Новости, 22.08.2022

В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос формирования добровольных народных дружин в городе в целях общественной безопасности. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:29

2022-08-22T13:29

2022-08-22T13:51

россия

республика крым

севастополь

евпатория

керчь

михаил развозжаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733529578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f950e766b9c9802188766a2c268632fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос формирования добровольных народных дружин в городе в целях общественной безопасности.Ранее Развожаев на фоне атак украинских беспилотников на Крымский полуостров сообщал, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отмечал, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища"."Люди очень много писали, что готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время. Здесь надо подумать в формате ДНД (добровольных народных дружин – ред.). Эта практика у нас была", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.При этом губернатор поручил департаменту общественной безопасности города проработать систему привлечения к патрулированию города добровольцев."Лишним не будет, если в городе будет дополнительное патрулирование за счет добровольцев", - сказал губернатор.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.

https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811233662.html

https://ria.ru/20220822/melitopol-1811177931.html

россия

республика крым

севастополь

евпатория

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, севастополь, евпатория, керчь, михаил развозжаев