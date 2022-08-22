13:29 22.08.2022 (обновлено: 13:51 22.08.2022)
В Севастополе проработают вопрос формирования добровольных народных дружин
Губернатор Севастополя поручил проработать вопрос формирования народных дружин
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос формирования добровольных народных дружин в городе в целях общественной безопасности.
Ранее Развожаев на фоне атак украинских беспилотников на Крымский полуостров сообщал, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. Он отмечал, что Севастополь находится под надежным куполом ПВО, но "лучше знать, где убежища".
"Люди очень много писали, что готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время. Здесь надо подумать в формате ДНД (добровольных народных дружин – ред.). Эта практика у нас была", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
При этом губернатор поручил департаменту общественной безопасности города проработать систему привлечения к патрулированию города добровольцев.
"Лишним не будет, если в городе будет дополнительное патрулирование за счет добровольцев", - сказал губернатор.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.