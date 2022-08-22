https://ria.ru/20220822/serbiya-1811400154.html

Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны

Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 22.08.2022

Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что сербское руководство единственное в Европе не ввело... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:49

2022-08-22T18:49

2022-08-22T22:33

в мире

сергей лавров

сербия

россия

европа

александр вучич

владимир путин

александр вулин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg

БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что сербское руководство единственное в Европе не ввело санкции против России и не присоединилось к "антироссийской истерии".Глава МВД Сербии находится в Москве с рабочим визитом, в понедельник он провел встречу с министром иностранных дел России."Министр Вулин отметил, что республика Сербия, которой руководит президент Александр Вучич, не забывает вековое братство и что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ и не стала частью антироссийской истерии", - говорится в сообщении МВД."Сербский министр внутренних дел заявил, что Сергей Лавров – искренний друг Сербии и сербского народа и выразил большую благодарность РФ за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии и за непризнание ложного "государства" Косово. Он подчеркнул, что Сербия – самостоятельное и независимое государство и сама выбирает себе друзей", - указало сербское ведомство.Сербский министр высказал сожаление в связи с тем, что из-за решений других государств сорван визит Лаврова в Белград в июне, по его словам, тем самым "нарушены все принципы международного права". "Вулин сказал, что Сербия никогда не забудет помощь России и российского президента Владимира Путина, который по просьбе президента Вучича в 2015 году воспрепятствовал принятию резолюции Великобритании в ООН, согласно которой сербы бы были провозглашены народом, виновным в геноциде", - сообщило сербское МВД.Стороны согласились, что, несмотря на нынешние вызовы, Москва и Белград поддерживают исключительные дипломатические отношения и двустороннее сотрудничество.

https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html

https://ria.ru/20220821/chechentsy-1811124967.html

сербия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, сербия, россия, европа, александр вучич, владимир путин, александр вулин