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Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 22.08.2022
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Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны
Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 22.08.2022
Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что сербское руководство единственное в Европе не ввело... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:49
2022-08-22T22:33
в мире
сергей лавров
сербия
россия
европа
александр вучич
владимир путин
александр вулин
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что сербское руководство единственное в Европе не ввело санкции против России и не присоединилось к "антироссийской истерии".Глава МВД Сербии находится в Москве с рабочим визитом, в понедельник он провел встречу с министром иностранных дел России."Министр Вулин отметил, что республика Сербия, которой руководит президент Александр Вучич, не забывает вековое братство и что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ и не стала частью антироссийской истерии", - говорится в сообщении МВД."Сербский министр внутренних дел заявил, что Сергей Лавров – искренний друг Сербии и сербского народа и выразил большую благодарность РФ за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии и за непризнание ложного "государства" Косово. Он подчеркнул, что Сербия – самостоятельное и независимое государство и сама выбирает себе друзей", - указало сербское ведомство.Сербский министр высказал сожаление в связи с тем, что из-за решений других государств сорван визит Лаврова в Белград в июне, по его словам, тем самым "нарушены все принципы международного права". "Вулин сказал, что Сербия никогда не забудет помощь России и российского президента Владимира Путина, который по просьбе президента Вучича в 2015 году воспрепятствовал принятию резолюции Великобритании в ООН, согласно которой сербы бы были провозглашены народом, виновным в геноциде", - сообщило сербское МВД.Стороны согласились, что, несмотря на нынешние вызовы, Москва и Белград поддерживают исключительные дипломатические отношения и двустороннее сотрудничество.
https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html
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в мире, сергей лавров, сербия, россия, европа, александр вучич, владимир путин, александр вулин
В мире, Сергей Лавров, Сербия, Россия, Европа, Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Вулин
18:49 22.08.2022 (обновлено: 22:33 22.08.2022)
 
Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны

Глава МВД Сербии Вулин: Сербия единственная в Европе не поддалась антироссийской истерии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что сербское руководство единственное в Европе не ввело санкции против России и не присоединилось к "антироссийской истерии".
Глава МВД Сербии находится в Москве с рабочим визитом, в понедельник он провел встречу с министром иностранных дел России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Лавров заявил об неизменности позиции России по Косово
"Министр Вулин отметил, что республика Сербия, которой руководит президент Александр Вучич, не забывает вековое братство и что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ и не стала частью антироссийской истерии", - говорится в сообщении МВД.
"Сербский министр внутренних дел заявил, что Сергей Лавров – искренний друг Сербии и сербского народа и выразил большую благодарность РФ за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии и за непризнание ложного "государства" Косово. Он подчеркнул, что Сербия – самостоятельное и независимое государство и сама выбирает себе друзей", - указало сербское ведомство.
Сербский министр высказал сожаление в связи с тем, что из-за решений других государств сорван визит Лаврова в Белград в июне, по его словам, тем самым "нарушены все принципы международного права". "Вулин сказал, что Сербия никогда не забудет помощь России и российского президента Владимира Путина, который по просьбе президента Вучича в 2015 году воспрепятствовал принятию резолюции Великобритании в ООН, согласно которой сербы бы были провозглашены народом, виновным в геноциде", - сообщило сербское МВД.
Стороны согласились, что, несмотря на нынешние вызовы, Москва и Белград поддерживают исключительные дипломатические отношения и двустороннее сотрудничество.
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