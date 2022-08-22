https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811442812.html

Госдеп: санкции США не мешают России проводить инспекции в рамках ДСНВ

Госдеп: санкции США не мешают России проводить инспекции в рамках ДСНВ - РИА Новости, 22.08.2022

Госдеп: санкции США не мешают России проводить инспекции в рамках ДСНВ

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что американские санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:57

2022-08-22T22:57

2022-08-22T22:57

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что американские санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).Как уточнил Прайс в ходе регулярного брифинга, введенные США санкции против РФ "полностью совместимы с выполнением ДСНВ и не создают препятствий для совершения российскими специалистами инспекций на территории США в рамках данного договора".Высокопоставленный дипломат добавил, что США продолжат взаимодействовать с РФ по дипломатическим каналам, чтобы добиться возобновления инспекций по ДСНВ.Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, который были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году.В комментарии дипмиссии, посвященном ситуации с контролем над вооружениями, отмечалось, что сохраняющиеся проблемы обусловлены введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, являются "лукавством". В посольстве указали, что союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем нет.

https://ria.ru/20220822/peregovory-1811389208.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), договор снв-3