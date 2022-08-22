https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811390218.html

Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций

Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций - РИА Новости, 22.08.2022

Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций

Большинство (64%) компаний в регионе Восточный Бранденбург в ФРГ считают санкции против РФ слишком жесткими и выступили за их смягчение, сообщила в понедельник... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:20

2022-08-22T18:20

2022-08-22T18:21

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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Большинство (64%) компаний в регионе Восточный Бранденбург в ФРГ считают санкции против РФ слишком жесткими и выступили за их смягчение, сообщила в понедельник местная торгово-промышленная палата (IHK), ссылаясь на результаты опроса, в котором приняли участие 1085 фирм.Так, четыре из пяти опрошенных компаний считают санкции против России неэффективными для решения украинского конфликта. При этом, 64% опрошенных высказались за смягчение санкций, 23% - за их ужесточение, 13% - за сохранение.Как следует из результатов исследования, 55% региональных компаний "серьезно или с угрозой для существования" пострадали от последствий санкций, в том числе от повышения закупочных цен и цен на энергоносители, нарушения международных платежных операций и цепочек поставок. По данным IHK, особенно сильно пострадала промышленность - 71% компаний, строительство - 70%, индустрия гостеприимства - 74%, логистика - 89%.Запрет ЕС на импорт российской нефти является особенно серьезной проблемой для экономики Восточного Бранденбурга, где обеспечивавший потребности региона, а также Берлина и Западной Польши нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт до сих пор работал на поставках по трубопроводу "Дружба". Правительство Германии в настоящее время занимается поиском альтернативных источников. По данным IHK, 69% опрошенных компаний настаивают на том, чтобы Германия продолжала использовать трубопроводные поставки нефти.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220821/sanktsii-1811117944.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, роберт хабек, владимир путин, россия, германия, берлин (город), евросоюз