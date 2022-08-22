Рейтинг@Mail.ru
Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811390218.html
Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций
Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций - РИА Новости, 22.08.2022
Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций
Большинство (64%) компаний в регионе Восточный Бранденбург в ФРГ считают санкции против РФ слишком жесткими и выступили за их смягчение, сообщила в понедельник... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:20
2022-08-22T18:21
экономика
цены на нефть
роберт хабек
владимир путин
россия
германия
берлин (город)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_0:261:3160:2039_1920x0_80_0_0_004e7d7ac8637fecc0c1ce27329b923a.jpg
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Большинство (64%) компаний в регионе Восточный Бранденбург в ФРГ считают санкции против РФ слишком жесткими и выступили за их смягчение, сообщила в понедельник местная торгово-промышленная палата (IHK), ссылаясь на результаты опроса, в котором приняли участие 1085 фирм.Так, четыре из пяти опрошенных компаний считают санкции против России неэффективными для решения украинского конфликта. При этом, 64% опрошенных высказались за смягчение санкций, 23% - за их ужесточение, 13% - за сохранение.Как следует из результатов исследования, 55% региональных компаний "серьезно или с угрозой для существования" пострадали от последствий санкций, в том числе от повышения закупочных цен и цен на энергоносители, нарушения международных платежных операций и цепочек поставок. По данным IHK, особенно сильно пострадала промышленность - 71% компаний, строительство - 70%, индустрия гостеприимства - 74%, логистика - 89%.Запрет ЕС на импорт российской нефти является особенно серьезной проблемой для экономики Восточного Бранденбурга, где обеспечивавший потребности региона, а также Берлина и Западной Польши нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт до сих пор работал на поставках по трубопроводу "Дружба". Правительство Германии в настоящее время занимается поиском альтернативных источников. По данным IHK, 69% опрошенных компаний настаивают на том, чтобы Германия продолжала использовать трубопроводные поставки нефти.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220821/sanktsii-1811117944.html
https://ria.ru/20220822/vizy-1811331892.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_a44b9b081402f5d42ef8fc8a34416fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, роберт хабек, владимир путин, россия, германия, берлин (город), евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Роберт Хабек, Владимир Путин, Россия, Германия, Берлин (город), Евросоюз
18:20 22.08.2022 (обновлено: 18:21 22.08.2022)
 
Компании на востоке ФРГ выступили за смягчение антироссийских санкций

IHK: большинство компаний на востоке Германии выступили за смягчение санкций против России

© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Большинство (64%) компаний в регионе Восточный Бранденбург в ФРГ считают санкции против РФ слишком жесткими и выступили за их смягчение, сообщила в понедельник местная торгово-промышленная палата (IHK), ссылаясь на результаты опроса, в котором приняли участие 1085 фирм.
Так, четыре из пяти опрошенных компаний считают санкции против России неэффективными для решения украинского конфликта. При этом, 64% опрошенных высказались за смягчение санкций, 23% - за их ужесточение, 13% - за сохранение.
Национальный флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 15:43
В Германии призвали к честной оценке эффекта от антироссийских санкций
Как следует из результатов исследования, 55% региональных компаний "серьезно или с угрозой для существования" пострадали от последствий санкций, в том числе от повышения закупочных цен и цен на энергоносители, нарушения международных платежных операций и цепочек поставок. По данным IHK, особенно сильно пострадала промышленность - 71% компаний, строительство - 70%, индустрия гостеприимства - 74%, логистика - 89%.
Запрет ЕС на импорт российской нефти является особенно серьезной проблемой для экономики Восточного Бранденбурга, где обеспечивавший потребности региона, а также Берлина и Западной Польши нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт до сих пор работал на поставках по трубопроводу "Дружба". Правительство Германии в настоящее время занимается поиском альтернативных источников. По данным IHK, 69% опрошенных компаний настаивают на том, чтобы Германия продолжала использовать трубопроводные поставки нефти.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 15:35Туризм
В Германии выступили против запрета на выдачу шенгена россиянам
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоберт ХабекВладимир ПутинРоссияГерманияБерлин (город)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала