17:12 22.08.2022 (обновлено: 17:14 22.08.2022)
Европа не смогла отправить Россию в "экономическое небытие", пишет FP
Автор FP Джентлсон пишет, что Европа не смогла отправить Россию в экономическое небытие
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Западные санкции не сломили экономику Москву, пишет Брюс Джентлсон для издания Foreign Policy.
"Как часто бывает с подвергшимися санкциям странами, Россия взяла на вооружение три основных стратегии защиты от санкций, чтобы уменьшить издержки. Это поиск альтернативных торговых партнеров, подрыв международных ограничительных мер и компенсационные уловки", — считает автор.
Так, автор напоминает, что некоторые ключевые государства отказались присоединяться к санкциям, а с частью из них Россия начала плотнее сотрудничать в энергетической сфере.
"Китай увеличил закупки российской нефти... Индия, соблазненная ценовыми скидками и двусторонними военными связями, увеличила импорт нефти из России с одного до 20%. Поскольку Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались существенно увеличить добычу нефти, мировые цены существенно выросли, и этот рост более чем компенсирует скидки, к которым прибегла Россия", — говорится в статье.
Так, отмечается, что ее доходы в этом году могут даже превысить прошлогодние.
При этом в Европе, на этом фоне возник дефицит газа, обернувшийся проблемами для региона, указывает автор.
Обозреватель напоминает, что в Германии почти вдвое выросли цены на электроэнергию, со 140 до 260 евро за мегаватт-час, а дефицит газа уже заставляет крупные предприятия сокращать производство. Меры экономии, а также смена топлива и поставщиков помогают, но очень незначительно, отмечается в статье.
Обозреватель напоминает, что в Германии почти вдвое выросли цены на электроэнергию, со 140 до 260 евро за мегаватт-час, а дефицит газа уже заставляет крупные предприятия сокращать производство. Меры экономии, а также смена топлива и поставщиков помогают, но очень незначительно, отмечается в статье.
Испания же в условиях рекордной летней жары потребовала от коммерческих предприятий выставлять температуру на кондиционерах не ниже, чем в 27 градусов Цельсия, а Нидерланды призывают проводить в душе не более пяти минут, пишет Джентлсон.
По словам автора, если в 2021 году глобальный рост ВВП составил 5,7%, то в январе он прогнозировался на уровне менее 4,1%, а сейчас прогнозы снизили до 2,9%.
Поэтому заявления о том, будто санкции завели Россию в "экономическое небытие" не совсем правильно отражают действительность, резюмировалось в материале.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
По словам автора, если в 2021 году глобальный рост ВВП составил 5,7%, то в январе он прогнозировался на уровне менее 4,1%, а сейчас прогнозы снизили до 2,9%.
Поэтому заявления о том, будто санкции завели Россию в "экономическое небытие" не совсем правильно отражают действительность, резюмировалось в материале.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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