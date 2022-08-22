https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811366521.html

Европа не смогла отправить Россию в "экономическое небытие", пишет FP

Европа не смогла отправить Россию в "экономическое небытие", пишет FP - РИА Новости, 22.08.2022

Европа не смогла отправить Россию в "экономическое небытие", пишет FP

Западные санкции не сломили экономику Москву, пишет Брюс Джентлсон для издания Foreign Policy. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:12

2022-08-22T17:12

2022-08-22T17:14

экономика

россия

европа

москва

владимир путин

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Западные санкции не сломили экономику Москву, пишет Брюс Джентлсон для издания Foreign Policy."Как часто бывает с подвергшимися санкциям странами, Россия взяла на вооружение три основных стратегии защиты от санкций, чтобы уменьшить издержки. Это поиск альтернативных торговых партнеров, подрыв международных ограничительных мер и компенсационные уловки", — считает автор.Так, автор напоминает, что некоторые ключевые государства отказались присоединяться к санкциям, а с частью из них Россия начала плотнее сотрудничать в энергетической сфере."Китай увеличил закупки российской нефти... Индия, соблазненная ценовыми скидками и двусторонними военными связями, увеличила импорт нефти из России с одного до 20%. Поскольку Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались существенно увеличить добычу нефти, мировые цены существенно выросли, и этот рост более чем компенсирует скидки, к которым прибегла Россия", — говорится в статье.Так, отмечается, что ее доходы в этом году могут даже превысить прошлогодние.При этом в Европе, на этом фоне возник дефицит газа, обернувшийся проблемами для региона, указывает автор. Обозреватель напоминает, что в Германии почти вдвое выросли цены на электроэнергию, со 140 до 260 евро за мегаватт-час, а дефицит газа уже заставляет крупные предприятия сокращать производство. Меры экономии, а также смена топлива и поставщиков помогают, но очень незначительно, отмечается в статье. Испания же в условиях рекордной летней жары потребовала от коммерческих предприятий выставлять температуру на кондиционерах не ниже, чем в 27 градусов Цельсия, а Нидерланды призывают проводить в душе не более пяти минут, пишет Джентлсон. По словам автора, если в 2021 году глобальный рост ВВП составил 5,7%, то в январе он прогнозировался на уровне менее 4,1%, а сейчас прогнозы снизили до 2,9%. Поэтому заявления о том, будто санкции завели Россию в "экономическое небытие" не совсем правильно отражают действительность, резюмировалось в материале. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220822/putin-1811213427.html

https://ria.ru/20220715/evropa-1802605589.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, москва, владимир путин, цены на нефть, санкции в отношении россии