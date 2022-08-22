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В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран

В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран - РИА Новости, 22.08.2022

В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран

Саммит с участием глав Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна начался в понедельник в египетском городе Эль-Аламейн, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:25

2022-08-22T21:25

2022-08-22T21:25

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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Саммит с участием глав Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна начался в понедельник в египетском городе Эль-Аламейн, сообщил официальный представитель египетского президента.Согласно заявлению канцелярии, в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретил в аэропорту Эль-Аламейна короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль-Халифа, короля Иордании Абдаллу II, премьер-министра Ирака Мустафу Каземи. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Египет днем ранее."На встрече состоялся обмен мнениями между лидерами по активизации различных аспектов двусторонних отношений и оптимизации использования всех имеющихся возможностей для усиления сотрудничества", - говорится в заявлении.Ранее источник РИА Новости в МИД Египта сообщил, что на саммите в Эль-Аламейне будут "обсуждаться вопросы экономики, энергетики, политики и безопасности в регионе".

https://ria.ru/20220728/pshenitsa-1805476830.html

египет

иордания

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, абдель фаттах ас-сиси, абдалла ii, в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, египет, иордания, ирак