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В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран - РИА Новости, 22.08.2022
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В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран
В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран - РИА Новости, 22.08.2022
В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран
Саммит с участием глав Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна начался в понедельник в египетском городе Эль-Аламейн, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:25
2022-08-22T21:25
цены на нефть
абдель фаттах ас-сиси
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египет
иордания
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Саммит с участием глав Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна начался в понедельник в египетском городе Эль-Аламейн, сообщил официальный представитель египетского президента.Согласно заявлению канцелярии, в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретил в аэропорту Эль-Аламейна короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль-Халифа, короля Иордании Абдаллу II, премьер-министра Ирака Мустафу Каземи. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Египет днем ранее."На встрече состоялся обмен мнениями между лидерами по активизации различных аспектов двусторонних отношений и оптимизации использования всех имеющихся возможностей для усиления сотрудничества", - говорится в заявлении.Ранее источник РИА Новости в МИД Египта сообщил, что на саммите в Эль-Аламейне будут "обсуждаться вопросы экономики, энергетики, политики и безопасности в регионе".
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цены на нефть, абдель фаттах ас-сиси, абдалла ii, в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, египет, иордания, ирак
Цены на нефть, Абдель Фаттах ас-Сиси, Абдалла II, В мире, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Египет, Иордания, Ирак
21:25 22.08.2022
 
В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран

В Египте в городе Эль-Аламейн стартовал саммит глав пяти арабских стран

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Каира
Виды Каира - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Саммит с участием глав Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна начался в понедельник в египетском городе Эль-Аламейн, сообщил официальный представитель египетского президента.
Согласно заявлению канцелярии, в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретил в аэропорту Эль-Аламейна короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль-Халифа, короля Иордании Абдаллу II, премьер-министра Ирака Мустафу Каземи. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Египет днем ранее.
"На встрече состоялся обмен мнениями между лидерами по активизации различных аспектов двусторонних отношений и оптимизации использования всех имеющихся возможностей для усиления сотрудничества", - говорится в заявлении.
Ранее источник РИА Новости в МИД Египта сообщил, что на саммите в Эль-Аламейне будут "обсуждаться вопросы экономики, энергетики, политики и безопасности в регионе".
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Цены на нефтьАбдель Фаттах ас-СисиАбдалла IIВ миреМухаммед бен Заид Аль НахайянЕгипетИорданияИрак
 
 
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