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В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран
В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран - РИА Новости, 22.08.2022
В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран
Саммит с участием глав Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна начался в понедельник в египетском городе Эль-Аламейн, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:25
2022-08-22T21:25
2022-08-22T21:25
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Саммит с участием глав Египта, Иордании, Ирака, ОАЭ и Бахрейна начался в понедельник в египетском городе Эль-Аламейн, сообщил официальный представитель египетского президента.Согласно заявлению канцелярии, в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретил в аэропорту Эль-Аламейна короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль-Халифа, короля Иордании Абдаллу II, премьер-министра Ирака Мустафу Каземи. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Египет днем ранее."На встрече состоялся обмен мнениями между лидерами по активизации различных аспектов двусторонних отношений и оптимизации использования всех имеющихся возможностей для усиления сотрудничества", - говорится в заявлении.Ранее источник РИА Новости в МИД Египта сообщил, что на саммите в Эль-Аламейне будут "обсуждаться вопросы экономики, энергетики, политики и безопасности в регионе".
https://ria.ru/20220728/pshenitsa-1805476830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Цены на нефть, Абдель Фаттах ас-Сиси, Абдалла II, В мире, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Египет, Иордания, Ирак
В Египте стартовал саммит глав пяти арабских стран
В Египте в городе Эль-Аламейн стартовал саммит глав пяти арабских стран