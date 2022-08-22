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В МИД предупредили НАТО о последствиях игнорирования красных линий - РИА Новости, 22.08.2022
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В МИД предупредили НАТО о последствиях игнорирования красных линий
В МИД предупредили НАТО о последствиях игнорирования красных линий - РИА Новости, 22.08.2022
В МИД предупредили НАТО о последствиях игнорирования красных линий
Политика Североатлантического альянса крайне рискованна и может привести к столкновению ядерных держав, заявил в беседе с "Известиями" заместитель министра... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:30
2022-08-22T10:44
россия
москва
украина
нато
сергей рябков
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Политика Североатлантического альянса крайне рискованна и может привести к столкновению ядерных держав, заявил в беседе с "Известиями" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Такой сценарий необходимо предотвратить, подчеркнул Рябков, добавив, что страны, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться постулата о недопустимости войны друг с другом."С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, данный посыл не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительную значимость", — отметил замглавы МИД.Он также напомнил, что российская доктрина гипотетически допускает использование ядерного арсенала, но исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения против самой России и ее союзников или в случае, когда под угрозу поставлено существование страны."Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение — для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет", — заключил замминистра.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.
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россия, москва, украина, нато, сергей рябков, в мире
Россия, Москва, Украина, НАТО, Сергей Рябков, В мире
07:30 22.08.2022 (обновлено: 10:44 22.08.2022)
 
В МИД предупредили НАТО о последствиях игнорирования красных линий

Замглавы МИД Рябков назвал рискованным курс НАТО на игнорирование красных линий России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Политика Североатлантического альянса крайне рискованна и может привести к столкновению ядерных держав, заявил в беседе с "Известиями" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", — сказал он.

Такой сценарий необходимо предотвратить, подчеркнул Рябков, добавив, что страны, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться постулата о недопустимости войны друг с другом.
"С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, данный посыл не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительную значимость", — отметил замглавы МИД.
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Он также напомнил, что российская доктрина гипотетически допускает использование ядерного арсенала, но исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения против самой России и ее союзников или в случае, когда под угрозу поставлено существование страны.
"Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение — для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет", — заключил замминистра.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.
На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.
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