07:30 22.08.2022 (обновлено: 10:44 22.08.2022)
В МИД предупредили НАТО о последствиях игнорирования красных линий
Замглавы МИД Рябков назвал рискованным курс НАТО на игнорирование красных линий России
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Политика Североатлантического альянса крайне рискованна и может привести к столкновению ядерных держав, заявил в беседе с "Известиями" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", — сказал он.
Такой сценарий необходимо предотвратить, подчеркнул Рябков, добавив, что страны, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться постулата о недопустимости войны друг с другом.
"С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, данный посыл не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительную значимость", — отметил замглавы МИД.
Он также напомнил, что российская доктрина гипотетически допускает использование ядерного арсенала, но исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения против самой России и ее союзников или в случае, когда под угрозу поставлено существование страны.
"Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение — для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет", — заключил замминистра.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.
19 августа, 13:02Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков