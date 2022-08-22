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Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату - РИА Новости, 22.08.2022
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Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату
Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату - РИА Новости, 22.08.2022
Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату
Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Рубинова, одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке, по делу об особо крупной растрате,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:21
2022-08-22T12:33
происшествия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Рубинова, одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке, по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дмитрия Григорьевича Рубинова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства.Управленцу вменяется растрата в особо крупном размере и грозит до десяти лет колонии. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.В суде уточнили, что он также объявлен в международный розыск.Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке до 2011 года, после этого он владел несколькими банками. По данным издания "Коммерсант", сейчас банкир находится в Израиле.
https://ria.ru/20220722/gordon-1804339205.html
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происшествия, россия, израиль, центральный банк рф (цб рф), москва
Происшествия, Россия, Израиль, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Москва
12:21 22.08.2022 (обновлено: 12:33 22.08.2022)
 
Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату

Суд заочно арестовал бывшего куратора банковского надзора в ЦБ Рубинова за растрату

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Рубинова, одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке, по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дмитрия Григорьевича Рубинова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства.
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Управленцу вменяется растрата в особо крупном размере и грозит до десяти лет колонии. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.
В суде уточнили, что он также объявлен в международный розыск.
Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке до 2011 года, после этого он владел несколькими банками. По данным издания "Коммерсант", сейчас банкир находится в Израиле.
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