https://ria.ru/20220822/rubinov-1811246804.html

Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату

Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату - РИА Новости, 22.08.2022

Бывшего куратора банковского надзора в ЦБ заочно арестовали за растрату

Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Рубинова, одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке, по делу об особо крупной растрате,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:21

2022-08-22T12:21

2022-08-22T12:33

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Рубинова, одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке, по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дмитрия Григорьевича Рубинова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства.Управленцу вменяется растрата в особо крупном размере и грозит до десяти лет колонии. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.В суде уточнили, что он также объявлен в международный розыск.Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке до 2011 года, после этого он владел несколькими банками. По данным издания "Коммерсант", сейчас банкир находится в Израиле.

https://ria.ru/20220722/gordon-1804339205.html

https://ria.ru/20220706/rastrata-1800617728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, израиль, центральный банк рф (цб рф), москва