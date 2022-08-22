https://ria.ru/20220822/rossiya-1811429234.html
Россия призвала "ядерную пятерку" исполнять принцип о неприемлемости войны
Россия призвала "ядерную пятерку" исполнять принцип о неприемлемости войны - РИА Новости, 22.08.2022
Россия призвала "ядерную пятерку" исполнять принцип о неприемлемости войны
Россия призывает подписантов заявления о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, сохранять приверженность его исполнению, заявил на заседании... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:41
2022-08-22T20:41
2022-08-22T20:41
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ядерное оружие
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ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия призывает подписантов заявления о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, сохранять приверженность его исполнению, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, в совместном заявлении лидеров ядерной "пятёрки", которое было принято 3 января этого года", - сказал Небензя.Он отметил, что в заявлении также подчеркнута необходимость не допустить не только ядерное столкновение, но и любую военную конфронтацию между ядерными державами. "Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям", - подчеркнул он.Он также указал, что на проходящей в Нью-Йорке в эти дни Обзорной конференции ДНЯО западные страны политизируют работу над итоговым документом, "ставя свои геополитические интересы по наказанию России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности"."В условиях фактического саботажа коллективным Западом глобальной архитектуры безопасности Россия продолжает делать все возможное, чтобы сохранить "на плаву" хотя бы ее ключевые, жизненно важные элементы", - отметил он.
https://ria.ru/20220822/zaes-1811404575.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), оон, василий небензя, ядерное оружие
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), ООН, Василий Небензя, Ядерное оружие
Россия призвала "ядерную пятерку" исполнять принцип о неприемлемости войны
Поспред при ООН Небензя призвал "ядерную пятерку" исполнять принцип о неприемлемости войны
ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия призывает подписантов заявления о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, сохранять приверженность его исполнению, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, в совместном заявлении лидеров ядерной "пятёрки", которое было принято 3 января этого года", - сказал Небензя.
Он отметил, что в заявлении также подчеркнута необходимость не допустить не только ядерное столкновение, но и любую военную конфронтацию между ядерными державами. "Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям", - подчеркнул он.
Он также указал, что на проходящей в Нью-Йорке
в эти дни Обзорной конференции ДНЯО западные страны политизируют работу над итоговым документом, "ставя свои геополитические интересы по наказанию России
выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности".
"В условиях фактического саботажа коллективным Западом глобальной архитектуры безопасности Россия продолжает делать все возможное, чтобы сохранить "на плаву" хотя бы ее ключевые, жизненно важные элементы", - отметил он.