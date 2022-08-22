https://ria.ru/20220822/rossiya-1811178150.html

Путин: Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам

Путин: Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам - РИА Новости, 22.08.2022

Путин: Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам

Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам, ведь стремление жить по РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:10

2022-08-22T00:10

2022-08-22T01:01

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам, ведь стремление жить по собственной воле, не допуская внешнего диктата - это часть генетического кода россиян, заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня государственного флага.Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.Сегодня триколор прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы, добавил президент."Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии", - заявил Путин.Именно поэтому стремление жить по собственной воле и самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода народа России, отметил глава государства.Он указал, что государственный флаг, как и Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. "С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна", - напомнил президент.Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" ."С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!" - добавил президент.

https://ria.ru/20220816/putin-1809913199.html

https://ria.ru/20220819/putin-1810685336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, общество