https://ria.ru/20220822/roboty-1811314079.html

Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт

Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт - РИА Новости, 22.08.2022

Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт

Развитие промышленной робототехники в России в дальнейшем будет непростым в связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:56

2022-08-22T14:56

2022-08-22T14:56

экономика

россия

технологии

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Развитие промышленной робототехники в России в дальнейшем будет непростым в связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с современным роботизированным производством, заявила РИА Новости член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, директор по развитию международного YouTube-канала PRO Robots Алиса Конюховская."Исторически так сложилось, что робототехника первой применялась в промышленности и развивалась там активнее всего. Это актуально и для мира, и для России", - заявила Конюховская на вопрос, какие области робототехники в России развиваются активнее всего.Но сейчас, указала она, "развитие промышленной робототехники в России будет не простым, потому что те индустрии, которые больше всего внедряли роботов, тот же автопром, сталкиваются со снижением спроса и трудностями поставок компонентов, что в том числе приводит к приостановке производств, ряд автопроизводителей с современным роботизированным производством объявили об уходе с российского рынка"."Нужно смотреть на индустрии с массовым производством и стабильным спросом, та же пищевая промышленность, туда в целом роботы будут внедряться и дальше. Или, например, роботы для логистики и складов, для горнорудных работ есть интересные решения", - указала она.По ее словам, "беспилотники могут проще внедряться в зонах, где меньше присутствует человек, а значит, меньше неопределенностей, например, на полях, карьерах, на закрытых территориях, беспилотные технологии также могут внедряться для автоматизации железных дорог, все это довольно перспективные области"."Но все дело опять же в спросе, как и кем он будет обеспечиваться, и у кого есть достаточно средств, чтобы все это внедрять", - указала Конюховская. При этом, отвечая на вопрос о том, какие направления робототехники лучше всего финансируются из госбюджета, она отметила, что "если робототехника у нас будет поддерживаться и финансироваться, то скорее всего военная и для специального назначения, самой горячей темой в 2022 году стали беспилотные летательные аппараты, и туда будет направлено много внимания".Конюховская в качестве представителя российской Национальной Ассоциации участников рынка робототехники принимала участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине, которая прошла с 18 по 21 августа.

https://ria.ru/20220816/robot-1809891480.html

https://ria.ru/20220803/bespilotnik-1806914982.html

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экономика, россия, технологии