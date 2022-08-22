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Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт - РИА Новости, 22.08.2022
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Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт
Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт - РИА Новости, 22.08.2022
Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт
Развитие промышленной робототехники в России в дальнейшем будет непростым в связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:56
2022-08-22T14:56
экономика
россия
технологии
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Развитие промышленной робототехники в России в дальнейшем будет непростым в связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с современным роботизированным производством, заявила РИА Новости член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, директор по развитию международного YouTube-канала PRO Robots Алиса Конюховская."Исторически так сложилось, что робототехника первой применялась в промышленности и развивалась там активнее всего. Это актуально и для мира, и для России", - заявила Конюховская на вопрос, какие области робототехники в России развиваются активнее всего.Но сейчас, указала она, "развитие промышленной робототехники в России будет не простым, потому что те индустрии, которые больше всего внедряли роботов, тот же автопром, сталкиваются со снижением спроса и трудностями поставок компонентов, что в том числе приводит к приостановке производств, ряд автопроизводителей с современным роботизированным производством объявили об уходе с российского рынка"."Нужно смотреть на индустрии с массовым производством и стабильным спросом, та же пищевая промышленность, туда в целом роботы будут внедряться и дальше. Или, например, роботы для логистики и складов, для горнорудных работ есть интересные решения", - указала она.По ее словам, "беспилотники могут проще внедряться в зонах, где меньше присутствует человек, а значит, меньше неопределенностей, например, на полях, карьерах, на закрытых территориях, беспилотные технологии также могут внедряться для автоматизации железных дорог, все это довольно перспективные области"."Но все дело опять же в спросе, как и кем он будет обеспечиваться, и у кого есть достаточно средств, чтобы все это внедрять", - указала Конюховская. При этом, отвечая на вопрос о том, какие направления робототехники лучше всего финансируются из госбюджета, она отметила, что "если робототехника у нас будет поддерживаться и финансироваться, то скорее всего военная и для специального назначения, самой горячей темой в 2022 году стали беспилотные летательные аппараты, и туда будет направлено много внимания".Конюховская в качестве представителя российской Национальной Ассоциации участников рынка робототехники принимала участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине, которая прошла с 18 по 21 августа.
https://ria.ru/20220816/robot-1809891480.html
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экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
14:56 22.08.2022
 
Развитие промышленных роботов осложнилось, заявила эксперт

Конюховская: развитие промышленной робототехники в России будет не простым

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоботизированный конвейер по сварке кузовов автомобилей
Роботизированный конвейер по сварке кузовов автомобилей - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роботизированный конвейер по сварке кузовов автомобилей. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Развитие промышленной робототехники в России в дальнейшем будет непростым в связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с современным роботизированным производством, заявила РИА Новости член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, директор по развитию международного YouTube-канала PRO Robots Алиса Конюховская.
"Исторически так сложилось, что робототехника первой применялась в промышленности и развивалась там активнее всего. Это актуально и для мира, и для России", - заявила Конюховская на вопрос, какие области робототехники в России развиваются активнее всего.
Но сейчас, указала она, "развитие промышленной робототехники в России будет не простым, потому что те индустрии, которые больше всего внедряли роботов, тот же автопром, сталкиваются со снижением спроса и трудностями поставок компонентов, что в том числе приводит к приостановке производств, ряд автопроизводителей с современным роботизированным производством объявили об уходе с российского рынка".
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"Нужно смотреть на индустрии с массовым производством и стабильным спросом, та же пищевая промышленность, туда в целом роботы будут внедряться и дальше. Или, например, роботы для логистики и складов, для горнорудных работ есть интересные решения", - указала она.
По ее словам, "беспилотники могут проще внедряться в зонах, где меньше присутствует человек, а значит, меньше неопределенностей, например, на полях, карьерах, на закрытых территориях, беспилотные технологии также могут внедряться для автоматизации железных дорог, все это довольно перспективные области".
"Но все дело опять же в спросе, как и кем он будет обеспечиваться, и у кого есть достаточно средств, чтобы все это внедрять", - указала Конюховская. При этом, отвечая на вопрос о том, какие направления робототехники лучше всего финансируются из госбюджета, она отметила, что "если робототехника у нас будет поддерживаться и финансироваться, то скорее всего военная и для специального назначения, самой горячей темой в 2022 году стали беспилотные летательные аппараты, и туда будет направлено много внимания".
Конюховская в качестве представителя российской Национальной Ассоциации участников рынка робототехники принимала участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине, которая прошла с 18 по 21 августа.
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