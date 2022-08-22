В Краснодаре появился первый в России робот для оперирования больных с ДЦП
В Краснодаре появился первый в России робот-микроскоп для оперирования больных с ДЦП
© Фото : Анна Минькова/TelegramВ ККБ№1 Краснодарского края появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации
В ККБ№1 Краснодарского края появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации
КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.
"В ККБ№1 появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями. Благодаря системе ZEISS KINEVO 900 число манипуляций, выполняемых врачом вручную, сокращено в разы и обеспечена высокая точность позиционирования", - говорится в сообщении.
Вице-губернатор подчеркнула, что теперь даже самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся с точностью, которая была невозможна ранее. Все сосуды можно рассмотреть при 42-кратном увеличении. Роботический микроскоп используют для различных нейрохирургических операций. Система визуализации позволит проводить онлайн-трансляции прямо из операционной для обучения хирургов.
Аппарат приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Развитие здравоохранения", добавляет Минькова.