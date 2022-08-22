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В Краснодаре появился первый в России робот для оперирования больных с ДЦП - РИА Новости, 22.08.2022
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В Краснодаре появился первый в России робот для оперирования больных с ДЦП
В Краснодаре появился первый в России робот для оперирования больных с ДЦП - РИА Новости, 22.08.2022
В Краснодаре появился первый в России робот для оперирования больных с ДЦП
Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:00
2022-08-22T17:00
общество
россия
нацпроекты
краснодар
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КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова."В ККБ№1 появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями. Благодаря системе ZEISS KINEVO 900 число манипуляций, выполняемых врачом вручную, сокращено в разы и обеспечена высокая точность позиционирования", - говорится в сообщении.Вице-губернатор подчеркнула, что теперь даже самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся с точностью, которая была невозможна ранее. Все сосуды можно рассмотреть при 42-кратном увеличении. Роботический микроскоп используют для различных нейрохирургических операций. Система визуализации позволит проводить онлайн-трансляции прямо из операционной для обучения хирургов.Аппарат приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Развитие здравоохранения", добавляет Минькова.
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общество, россия, нацпроекты, краснодар
Общество, Россия, Нацпроекты, Краснодар
17:00 22.08.2022
 
В Краснодаре появился первый в России робот для оперирования больных с ДЦП

В Краснодаре появился первый в России робот-микроскоп для оперирования больных с ДЦП

© Фото : Анна Минькова/TelegramВ ККБ№1 Краснодарского края появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации
В ККБ№1 Краснодарского края появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Анна Минькова/Telegram
В ККБ№1 Краснодарского края появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.
"В ККБ№1 появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями. Благодаря системе ZEISS KINEVO 900 число манипуляций, выполняемых врачом вручную, сокращено в разы и обеспечена высокая точность позиционирования", - говорится в сообщении.
Вице-губернатор подчеркнула, что теперь даже самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся с точностью, которая была невозможна ранее. Все сосуды можно рассмотреть при 42-кратном увеличении. Роботический микроскоп используют для различных нейрохирургических операций. Система визуализации позволит проводить онлайн-трансляции прямо из операционной для обучения хирургов.
Аппарат приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Развитие здравоохранения", добавляет Минькова.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
13:58
Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов
 
ОбществоРоссияНацпроектыКраснодар
 
 
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