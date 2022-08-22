https://ria.ru/20220822/retsessiya-1811444123.html
Больше половины бизнесменов в США допускают рецессию в ближайшие два года
Больше половины бизнесменов в США допускают рецессию в ближайшие два года - РИА Новости, 22.08.2022
Больше половины бизнесменов в США допускают рецессию в ближайшие два года
Почти три четверти опрошенных членов Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) допускают рецессию в США в ближайшие два года, говорится в исследовании... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:17
2022-08-22T23:17
2022-08-22T23:21
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Почти три четверти опрошенных членов Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) допускают рецессию в США в ближайшие два года, говорится в исследовании ассоциации, опубликованном в понедельник.Согласно представленным материалам, всего 73% опрошенных экспертов ставят под сомнение возможность Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить инфляцию в стране с нынешних 8,5% до 2% без погружения экономики страны в состояние рецессии.Из них 52% ответили, что "не совсем уверены" в такой возможности ФРС, а 21% - что "совсем не уверены". Доля экономистов, которые "полностью уверены" в способности ФРС снизить инфляцию до целевого значения без погружения экономики в рецессию составила всего 3%.При этом 25% опрошенных экономистов ожидают рецессию в американской экономике в третьем или четвертом квартале 2022 года и почти половина (48%) - в 2023 году.В исследовании, которое проводилось с 1 по 9 августа 2022 года, приняли участие 198 членов NABE.Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE) - крупнейшая профессиональная ассоциация бизнес-экономистов, основанная в 1959 году. Членство в NABE организовано в виде тематических круглых столов: корпоративное планирование, финансы, международная экономика, промышленность, предпринимательство, недвижимость, технологии.
https://ria.ru/20220822/defolt-1811237157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
23:17 22.08.2022 (обновлено: 23:21 22.08.2022)
Больше половины бизнесменов в США допускают рецессию в ближайшие два года
Почти 75 процентов представителей бизнеса США ждут рецессию в ближайшие два года
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости.
Почти три четверти опрошенных членов Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) допускают рецессию в США в ближайшие два года, говорится
в исследовании ассоциации, опубликованном в понедельник.
Согласно представленным материалам, всего 73% опрошенных экспертов ставят под сомнение возможность Федеральной резервной системы (ФРС
) США
снизить инфляцию в стране с нынешних 8,5% до 2% без погружения экономики страны в состояние рецессии.
Из них 52% ответили, что "не совсем уверены" в такой возможности ФРС, а 21% - что "совсем не уверены". Доля экономистов, которые "полностью уверены" в способности ФРС снизить инфляцию до целевого значения без погружения экономики в рецессию составила всего 3%.
При этом 25% опрошенных экономистов ожидают рецессию в американской экономике в третьем или четвертом квартале 2022 года и почти половина (48%) - в 2023 году.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 9 августа 2022 года, приняли участие 198 членов NABE.
Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE) - крупнейшая профессиональная ассоциация бизнес-экономистов, основанная в 1959 году. Членство в NABE организовано в виде тематических круглых столов: корпоративное планирование, финансы, международная экономика, промышленность, предпринимательство, недвижимость, технологии.